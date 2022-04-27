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Incêndio atinge prédio em bairro de Guarapari

Vizinhos resgataram duas crianças que estavam no imóvel quando o fogo começou, na tarde desta quarta-feira (27). Incêndio destruiu totalmente imóvel do terceiro andar do prédio
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 abr 2022 às 17:41

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 17:41

itapebussu
Prédio pegou fogo no bairro Itabebussu, em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Um incêndio atingiu um prédio residencial de três andares na tarde desta quarta-feira (27), no bairro Itapebussu, em Guarapari. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram encaminhados à ocorrência um caminhão de combate, uma ambulância e duas caminhonetes da corporação, além de dois caminhões pipa da prefeitura.
No local, os Bombeiros constataram que as chamas se concentravam no terceiro andar do prédio, onde havia um apartamento de dois quartos. Quando chegaram ao local, os militares foram informados que duas crianças que estavam no imóvel quando o fogo começou haviam sido resgatadas por um vizinho. A equipe de resgate realizou o atendimento às vítimas, que não necessitaram de socorro médico. Ainda segundo a corporação, o combate às chamas foi encerrado no fim da tarde desta quarta-feira. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros acrescentou que a avó das crianças estava emocionalmente abalada e foi levada pela ambulância da corporação para uma unidade de Pronto Atendimento enquanto outra equipe iniciou o combate às chamas, extinguindo totalmente o incêndio. "A residência do terceiro andar foi totalmente danificada pelo fogo. A Defesa Civil Municipal foi acionada e interditou o edifício, devido ao risco de queda de uma parede. Não houve solicitação de perícia".
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Guarapari informou que a Defesa Civil Municipal foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros.
Incêndio atinge prédio em bairro de Guarapari

Correção

27/04/2022 - 6:16
A primeira versão desta matéria dizia, com base em informações do Corpo de Bombeiros, que o imóvel atingido pelo fogo seria uma casa, mas, posteriormente, a corporação corrigiu, explicando que trata-se de um prédio de três andares. O título e o texto foram corrigidos.

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