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Perto de casas

Incêndio atinge área do Parque Pedra dos Dois Olhos, em Vitória

Bombeiros estiveram no local para conter as chamas e acionaram o Ciodes após ouvirem barulhos semelhantes aos de tiros e fogos de artifício na tarde desta terça-feira (26)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 abr 2022 às 15:55

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 15:55

Um incêndio atingiu o Parque Pedra dos Dois Olhos, próximo ao Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, em Vitória, no início da tarde desta terça-feira (26). Imagens recebidas por A Gazeta mostram a densa fumaça que surgiu perto de casas do entorno. O Corpo de Bombeiros disse que, por volta das 18h30, o fogo foi controlado.

Incêndio na região do Parque da Pedra dos Olhos

Segundo apuração do fotojornalista Fernando Madeira, de A Gazeta, que esteve no local, o Corpo de Bombeiros foi à região para conter o fogo e, após ouvir barulhos semelhantes aos de tiros e fogos de artifício, a equipe acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), para o envio de viaturas da Polícia Militar.
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que foi acionada na tarde desta terça-feira para verificar informações sobre disparos de arma de fogo na região do Morro do Macaco, em Tabuazeiro, em Vitória. Em nota, acrescentou que o patrulhamento foi intensificado, mas nada foi constatado.
Em nota, os Bombeiros informaram que, segundo relatos dos solicitantes, as chamas estavam altas e a fumaça estava começando a se espalhar nas proximidades. Militares da corporação se deslocaram até o local e constataram a presença do fogo, iniciando o trabalho de combate. Uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionada para auxiliar no atendimento (veja vídeo abaixo)
O professor de Educação Física Renè Tavares Farias, de 59 anos, viu quando a fumaça começou a se espalhar na região, por volta das 14h. "Dou aula em frente à mata e vi que a fumaça está perto das residências. Não sabemos a causa, mas sei que é um local difícil de chegar", disse.

CHAMAS TAMBÉM ATINGIRAM ÁREA PARTICULAR

Em contato com a reportagem, Juliana Martins de Figueiredo, cujos pais, idosos, são proprietários de uma chácara na região do Parque Pedra dos Olhos, afirmou que o incêndio também atingiu a área particular da família. "O incêndio não atingiu apenas o parque, mas metade da nossa área, uma propriedade particular. Inclusive os bombeiros e policiais tiveram acesso a nossa chácara, onde também abafaram o fogo e o helicóptero chegou a jogar água. Infelizmente queimou parte da nossa vegetação", afirmou.
Em entrevista à repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, informou que o fogo foi totalmente controlado no local, e que as equipes disponibilizadas para o combate ao incêndio retornaram à base da corporação no início da noite desta terça-feira.
"Desde 14h10, quando iniciou o primeiro foco, as equipes foram para lá. É um local de difícil acesso, quase chegando à área de preservação permanente da reserva dos Dois Olhos. Mas o Notaer deu um apoio significativo para transporte da nossa tropa e para o combate em si. O resultado foi positivo e a extinção foi antes que a noite adentrasse", contou.
"Não tivemos vítimas, sequer foram encontrados animais no local. A área afetada é equivalente a cerca de três campos de futebol. Suspeitamos de ação humana como causa. Isso tem sido muito comum na Região Metropolitana, e fica o apelo nosso para não fazer nenhum tipo de queima. Nesse período do ano, o risco de propagação é muito alto e isso afeta principalmente o sistema respiratório de crianças e idosos"
Carlos Wagner Borges - Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros
O tenente-coronel dos Bombeiros explicou o motivo para o acionamento do Notaer. "Precisamos de carros menores e, em alguns locais, nem eles conseguiam ir. Então, o helicóptero consegue fazer alocação do pessoal nas áreas de maior necessidade de combate e a gente ganha tempo e agilidade. Também esperamos a PM porque não tínhamos mecanismos necessários naquele momento e havia viaturas deles muito próximas. Portanto, em vez de deslocar carros da base dos Bombeiros, pegamos viaturas da PM do entorno. Para conter as chamas, usamos abafadores e o helicóptero água", finalizou.

Atualização

27/04/2022 - 3:43
Após a publicação da reportagem, filha de moradores da região informou que parte de área particular onde pais moram também foi atingida pelas chamas. O texto foi atualizado.

Atualização

26/04/2022 - 8:13
Também após a publicação desta matéria, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, informou, no início da noite desta terça-feira, que o incêndio no local foi totalmente controlado e detalhou o atendimento á ocorrência. O texto foi atualizado.

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