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Voltava de festa

Morador do ES morre em acidente de moto em Minas Gerais

Segundo informações da PM de Minas, José Soares Neto de Vasconcelos perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu contra uma árvore

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 12:59

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 abr 2022 às 12:59
José Soares de Neto Vasconcelos era agricultor e tinha apenas 23 anos
José Soares de Neto Vasconcelos era agricultor e tinha apenas 23 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 23 anos, morador de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, morreu em um acidente de moto na madrugada do último domingo (24), na rodovia MG 417, no município mineiro de Nova Belém. José Soares Neto de Vasconcelos era agricultor e voltava de uma festa no Estado vizinho, na cidade de Itabirinha.
Segundo informações do boletim da Polícia Militar de Minas Gerais, ele perdeu o controle da moto que pilotava em uma curva e atingiu uma árvore. José foi socorrido e faleceu a caminho do hospital.
Um outro homem também estava na moto, como passageiro, e se feriu. Uma ambulância o levou para Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, onde recebeu atendimento médico. Ele estava consciente.
O sepultamento de José aconteceu na manhã desta terça-feira (26) no distrito de Santo Agostinho, em Água Doce do Norte. Um primo da vítima relatou que a família está arrasada com a morte abrupta do jovem.
A Polícia Civil de Minas Gerais informou, por nota, que o corpo do condutor, de 23 anos, foi encaminhado ao Posto Médico Legal em Governador Valadares, onde foi submetido ao exame de necropsia e, em seguida, liberado aos familiares. Um procedimento foi instaurado para apurar o acidente. Outras informações serão fornecidas em momento oportuno, finalizou a instituição.
Consta também no boletim da Polícia Militar de Minas que José não tinha habilitação para dirigir e a moto que utilizava, uma Honda CG 125, não estava devidamente licenciada.

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