Menina de 11 anos morre após sofrer acidente de bicicleta em Muqui

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa

De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 20h30. No local, um parente da criança contou que ela estava brincando com uma bicicleta sem freio. A menina desceu uma ladeira, ganhou muita velocidade e perdeu o controle da direção, batendo contra o muro de uma residência.

PAIS FORAM ATENDIDOS

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou morte da menina. Os pais da criança precisaram de atendimento médico e foram encaminhados a um hospital da região depois de passarem mal diante da situação.

A Polícia Militar ficou no local até a chegada da perícia. O nome da menina não foi informado.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Muqui. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

OUTRO CASO