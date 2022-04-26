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Tristeza

Menina de 11 anos morre após sofrer acidente de bicicleta em Muqui

Criança desceu uma ladeira e perdeu o controle da direção, batendo contra o muro de uma casa. Os pais dela passaram mal e precisaram de atendimento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 abr 2022 às 12:11

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 12:11

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa
Uma menina de 11 anos morreu na noite de segunda-feira (25) enquanto brincava de bicicleta no bairro Nova Esperança, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, ela acabou batendo no muro de uma casa.
De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 20h30. No local, um parente da criança contou que ela estava brincando com uma bicicleta sem freio. A menina desceu uma ladeira, ganhou muita velocidade e perdeu o controle da direção, batendo contra o muro de uma residência.

PAIS FORAM ATENDIDOS

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou morte da menina. Os pais da criança precisaram de atendimento médico e foram encaminhados a um hospital da região depois de passarem mal diante da situação.
A Polícia Militar ficou no local até a chegada da perícia. O nome da menina não foi informado.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Muqui. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

OUTRO CASO

O acidente fatal com uma criança de bicicleta é o segundo registro no município nos últimos meses. Em novembro do ano passado, Maria Eduarda Monteiro, de 11 anos, morreu após descer uma ladeira de bicicleta. A criança perdeu o controle ao passar por um mata-burro - espécie de ponte de traves, dispostas paralelamente e espaçadas, que visa impedir a passagem de animais -, caiu e bateu fortemente com a cabeça no chão.

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