Trabalhador leva choque e morre ao fazer manutenção em poste no ES

Trabalhador morre durante manutenção de rede elétrica em Cachoeiro Crédito: Montagem| A Gazeta

Um homem de 46 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica durante a manutenção da rede em um poste, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , na noite de segunda-feira (25). Charles de Souza Carvalho trabalhava para uma empresa que presta serviço para a concessionária EDP.

O acidente aconteceu por volta das 19h30. A cunhada da vítima, Veli Correia de Oliveira, contou que o reparo na rede elétrica era feito desde a manhã.

“Meu marido, ele e outros funcionários trabalhavam desde cedo lá. Como o acidente aconteceu quase na porta do PPG (Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes), meu marido e os colegas tiraram ele e socorreram pra lá, mas não resistiu”, contou.

Ainda durante a manhã desta terça-feira (26), o corpo permanecia no PPG aguardando a perícia. “Não estamos entendo esta demora. Estamos aqui desde ontem à noite. A funcionária do pronto-socorro disse que precisamos aguardar liberação da perícia para levar ao Serviço Médico Legal”, afirmou a cunhada.

O QUE DIZ A EDP

Por meio de nota, a EDP informou que o colaborador, contratado por uma das empresas terceirizadas da companhia veio a óbito durante o trabalho de manutenção da rede elétrica, no bairro Baiminas. A empresa disse que lamenta a morte e investiga as causas. Devido ao ocorrido, o fornecimento foi interrompido no bairro e adjacências. Equipes trabalharam no local e finalizaram o restabelecimento total da rede ainda na noite de segunda.

Charles de Souza Carvalho, de 46 anos, era casado e tinha três filhas. Ele residia com a família no bairro São Geraldo.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, disse, em nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Disque-Denúncia 181, ou pelo site A corporação destacou ainda que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br