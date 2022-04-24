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Violência

Dois homens são baleados no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim

Uma das vítimas, que precisou ser encaminhada para a UTI, contou para a PM que passava pelo local quando quatro bandidos passaram em um carro atirando
Gabriela Fardin

Gabriela Fardin

Publicado em 

24 abr 2022 às 14:33

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 14:33

Dois homens foram baleados durante um atentado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu no meio de uma rua do bairro Zumbi, na noite deste sábado (23). As vítimas estão internadas.
Uma das vítimas foi identificada pela Polícia Militar como um homem de 31 anos. Internado no hospital, M.A.M (iniciais da vítima) contou para a PM que estava na rua quando quatro pessoas passaram em um carro atirando contra ele.

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Ele foi atingido no tórax e na coxa e levado para a Santa Casa em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a assessoria de comunicação do hospital, ele foi encaminhado para a UTI.
O crime aconteceu por volta das 23h deste sábado na rua Ecoporanga. No local, a Polícia Militar atendeu outro homem, também baleado no atentado.
M.M.O (iniciais da outra vítima), de 41 anos, foi atingido no tórax e levado por uma equipe do Samu até a Santa Casa, onde segue internado no pronto-socorro.
Os nomes dos baleados não foram divulgados, somente as iniciais, para proteção das vítimas. 
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.

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