Diarista é atingida na barriga por bala perdida na Serra

Uma diarista de 44 anos foi baleada com um tiro na barriga, em frente a casa dela, na noite desta sexta-feira (22), no bairro Central Carapina, na Serra , Grande Vitória.

O marido da vítima, que preferiu não se identificar, contou na manhã deste sábado (23) que ela estava conversando com uma familiar, por volta das 19h, quando um tiroteio entre criminosos começou. O portão da vítima ficou com uma marca de disparo de arma de fogo.

Quando ouviu o barulho dos tiros e os gritos de socorro da mulher, o homem que estava na parte de cima da casa, desceu e a encontrou baleada dentro de casa.

Diarista foi vítima de bala perdida na Serra Crédito: TV Gazeta/Reprodução

O marido então colocou a diarista dentro do carro e levou para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina. Do local, ela foi transferida de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

Um dos rins e o baço da vítima foram atingidos. O homem contou que ela passou por uma cirurgia e permanece internada na unidade sem previsão de alta.

De acordo com o marido, parte do baço da diarista precisou ser retirada, mas o que mais preocupa é o fato de um dos rins ter sido atingido também.

Segundo ele, a mulher está sentindo dores e muito assustada com o que aconteceu.