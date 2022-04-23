Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balneário de Carapebus

Adolescente é assassinado com cerca de 30 tiros na Serra

Vizinhos relataram que vítima seria pai em poucos meses; nenhum suspeito pelo crime foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2022 às 13:48

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 13:48

Rua onde o adolescente foi morto em Balneário de Carapebus, na Serra
Rua onde o adolescente foi morto em Balneário de Carapebus, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um adolescente de 16 anos foi assassinado com cerca de 30 tiros na noite de sexta-feira (22) em Balneário de Carapebus, na Serra. Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, que o jovem, identificado apenas como Maurício, seria pai em poucos meses – a companheira dele está grávida.
O crime aconteceu por volta de 21h. Segundo relatos à reportagem, Maurício estava andando pela rua quando um carro branco passou atirando. Ele foi atingido por dezenas de tiros, a maior parte deles na cabeça. A vítima ficou caída na rua.
Moradores contaram que cerca de uma hora depois do crime, criminosos passaram de bicicleta pelo bairro mandando donos de bares fecharem as portas. 
Até a tarde deste sábado (23) nenhum suspeito pelo crime foi preso. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

Veja Também

Homem é detido após quebrar guarita do Terminal do Ibes, em Vila Velha

Homem que vivia com menina de 13 anos é preso por estupro em Rio Bananal

Preso suspeito de esfaquear jovem em casa noturna no Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo homicídio Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados