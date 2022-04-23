Adolescente é assassinado com cerca de 30 tiros na Serra

Rua onde o adolescente foi morto em Balneário de Carapebus, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um adolescente de 16 anos foi assassinado com cerca de 30 tiros na noite de sexta-feira (22) em Balneário de Carapebus, na Serra . Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, que o jovem, identificado apenas como Maurício, seria pai em poucos meses – a companheira dele está grávida.

O crime aconteceu por volta de 21h. Segundo relatos à reportagem, Maurício estava andando pela rua quando um carro branco passou atirando. Ele foi atingido por dezenas de tiros, a maior parte deles na cabeça. A vítima ficou caída na rua.

Moradores contaram que cerca de uma hora depois do crime, criminosos passaram de bicicleta pelo bairro mandando donos de bares fecharem as portas.

Até a tarde deste sábado (23) nenhum suspeito pelo crime foi preso. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.