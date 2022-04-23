Homem é detido após quebrar guarita do Terminal do Ibes, em Vila Velha

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi detido na manhã deste sábado (23) após quebrar uma guarita com um soco no Terminal do Ibes, em Vila Velha

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o homem estava agressivo e armado com uma faca. Testemunhas relataram que ele também teria tentado agredir passageiros no local.

O suspeito chegou a ser retirado do terminal por duas vezes pelos vigilantes, segundo a Ceturb. Contudo, retornou ao local e deu um soco no vidro da guarita, quando teria se ferido, segundo a companhia.