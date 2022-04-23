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Homem é detido após quebrar guarita do Terminal do Ibes, em Vila Velha

Suspeito estaria armado com uma faca e tentou agredir passageiros; Polícia Militar informou que ele foi encaminhado para a delegacia

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2022 às 12:07
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi detido na manhã deste sábado (23) após quebrar uma guarita com um soco no Terminal do Ibes, em Vila Velha
De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o homem estava agressivo e armado com uma faca. Testemunhas relataram que ele também teria tentado agredir passageiros no local.
O suspeito chegou a ser retirado do terminal por duas vezes pelos vigilantes, segundo a Ceturb. Contudo, retornou ao local e deu um soco no vidro da guarita, quando teria se ferido, segundo a companhia.
Após quebrar a estrutura, o suspeito foi detido pelos vigilantes, que acionaram a Polícia Militar e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para atendimento médico. A PM informou que o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

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