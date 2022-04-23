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Planalto Serrano

Cadela da PM fareja drogas e suspeitos em fuga são presos na Serra

Três homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e encaminhados a um presídio. Adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2022 às 11:29

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 11:29

Cadela da PM encontrou drogas abandonadas por suspeitos na Serra
Cadela encontrou drogas abandonadas por suspeitos na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Quatro pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, foram detidas na noite desta sexta-feira (22) por policiais militares da Força Tática, no bairro Planalto Serrano, na Serra. Com elas, a polícia apreendeu quase mil pinos de cocaína, além de maconha e R$ 500 em dinheiro.
Militares foram ao local após receberem uma denúncia de quatro pessoas armadas estavam vendendo drogas na região. Quando foram vistos pelos militares os suspeitos abandonaram a droga e tentaram fugir.
Cadela da PM fareja drogas e suspeitos em fuga são presos na Serra
Uma cadela farejou os entorpecentes deixados pelo caminho e os homens foram encontrados escondidos dentro de uma casa no mesmo bairro.
Um dos detidos é um adolescente de 17 anos e o outro foi identificado como Abraão de Oliveira Souza de 22 anos. De acordo com a PM, ele tem várias passagens pela polícia e a última foi no mês passado quando foi preso por tráfico de drogas. Os outros dois presos não tiveram os nomes divulgados. Nenhuma arma foi localizada com os presos. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra.
Polícia Civil informou que os três homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Já o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
*Com informações do G1ES

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