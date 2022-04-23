Cadela encontrou drogas abandonadas por suspeitos na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Quatro pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, foram detidas na noite desta sexta-feira (22) por policiais militares da Força Tática, no bairro Planalto Serrano, na Serra . Com elas, a polícia apreendeu quase mil pinos de cocaína, além de maconha e R$ 500 em dinheiro.

Militares foram ao local após receberem uma denúncia de quatro pessoas armadas estavam vendendo drogas na região. Quando foram vistos pelos militares os suspeitos abandonaram a droga e tentaram fugir.

Your browser does not support the audio element. Cadela da PM fareja drogas e suspeitos em fuga são presos na Serra

Uma cadela farejou os entorpecentes deixados pelo caminho e os homens foram encontrados escondidos dentro de uma casa no mesmo bairro.

Um dos detidos é um adolescente de 17 anos e o outro foi identificado como Abraão de Oliveira Souza de 22 anos. De acordo com a PM, ele tem várias passagens pela polícia e a última foi no mês passado quando foi preso por tráfico de drogas. Os outros dois presos não tiveram os nomes divulgados. Nenhuma arma foi localizada com os presos. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra.

Polícia Civil informou que os três homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.