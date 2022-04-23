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Desabamento

Tragédia em Vila Velha: calopsita de sobrevivente surge sobre escombros

Animal é da Larissa, sobrevivente do prédio que desabou no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Calopsita ressurgiu dos escombros e foi resgatada por uma vizinha
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 abr 2022 às 21:00

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 21:00

Em meio à cena da tragédia em que três pessoas da mesma família morreram, surgiu uma esperança nesta sexta-feira (22). A calopsita da Larissa, sobrevivente do desabamento de um prédio nesta quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, ressurgiu dos escombros e foi resgatada por uma vizinha, a dona Elisângela, que cedeu o terraço da casa dela para equipes de resgate e também para jornalistas que faziam a cobertura do fato.
Segundo a vizinha das vítimas, o pássaro logo foi reconhecido. “Achei ela em cima dos escombros, hoje (22) de manhã cedo. Eu estava dando uma voltinha e um rapaz da Guarda falou: ‘Olha lá, uma calopsita’. Quando eu olhei, falei que era da Larissa, que a dela é igualzinha a minha, e disse que a devolveria para a dona, ela tem amor pela bichinha”, contou.
Calopsita de sobrevivente de tragédia em Vila Velha aparece sobre escombros
Calopsita de sobrevivente de tragédia em Vila Velha aparece sobre escombros Crédito: TV Gazeta
Coincidentemente, a tutora da ave foi a única vítima que sobreviveu. A doceira Larissa Morassuti precisou ser transferida, por precaução, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta nesta sexta-feira, ela apresentou complicações renais, mas que não teriam relação direta com o acidente.
Calopsita de sobrevivente de tragédia em Vila Velha aparece sobre escombros
Calopsita também sobreviveu à tragédia em Vila Velha Crédito: TV Gazeta
Por volta das 10h, uma prima da doceira publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que Larissa está bem. "Entramos em contato com o hospital e uma plantonista conhecida nossa disse que ela está na UTI para monitoramento. Ela só tem uma luxação na coxa esquerda. Está lúcida", disse Patrícia Morassuti.
A doceira foi a primeira a ser resgatada, no início da tarde dessa quinta-feira (21), quase cinco horas após o imóvel desabar. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, no momento do resgate, ela estava consciente e sem fraturas aparentes, apenas com um corte no joelho.
Larissa perdeu três familiares na tragédia:
  • O pai: Eduardo Cardoso, de 68 anos;
  • A irmã: Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos;
  • A sobrinha: Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos.
A adolescente chegou a ser encontrada com vida e uma médica tentou ajudá-la ainda sob os escombros. No entanto, ela não resistiu e acabou morrendo no local. O idoso foi o último a ser achado, já na madrugada desta sexta-feira. Tanto ele quanto a mãe da menina foram encontrados mortos.
A família estava em um imóvel de três andares que desabou na manhã dessa quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo. Um vídeo mostra que a residência desabou após uma explosão. A causa do acidente ainda está sendo investigada e existe a possibilidade de um vazamento de gás ter gerado a tragédia.

RESGATE DIFÍCIL

A complexidade foi grande, entre outros motivos, porque não foi possível usar maquinário para retirada dos escombros. A atividade foi toda manual e as equipes se revezam a cada 20 minutos, dado o esforço. . Dois cães farejadores — Brisa e Case — também atuaram e, inclusive, um deles foi o que ajudou a localizar a Sabrina durante a tarde.
O resgate da adolescente se mostrava difícil, segundo conta o tenente-coronel Wagner, porque ela estava sob duas lajes. Logo que foi encontrada, mostrava-se bastante comunicativa, mas depois parou de conversar. Foi neste momento que uma médica do Samu entrou nos escombros, num espaço de 45 centímetros de diâmetro, para levar oxigênio e medicação para Sabrina.
À noite, as equipes permaneceram na área tentando retirar a menina e ainda localizar o avô Eduardo. Eram 20h40 quando o corpo de Sabrina foi resgatado dos escombros.

PRÉDIO QUE DESABOU ERA IRREGULAR, DIZ CREA-ES

O prédio de três andares que desabou foi construído de forma irregular. A afirmação é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), após especialistas terem realizado vistoria fiscal do local. A vistoria técnica ainda será feita, mas o Conselho já garante que o prédio “foi executado de maneira irregular, sem projetos, sem anotações de responsabilidade técnica, sem acompanhamento de um profissional de Engenharia e sem cumprir as Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBRs).”

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