Desabamento em Vila Velha: prima faz vaquinha para ajudar vítima

Única sobrevivente do desabamento em Vila Velha, a doceira Larissa Morassuti perdeu a casa em que morava, o pai, a irmã e a sobrinha de uma só vez. Nada pode repor as vidas perdidas após o acidente desta quinta-feira (21), mas uma arrecadação tenta ajudá-la a se reerguer financeiramente.
A "vaquinha" foi criada pela prima dela, Patrícia Morassuti. Em um vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (22), em que aparece extremamente abalada, ela pede colaboração para compartilhar a ação e ressalta que a familiar vai precisar deste apoio quando receber alta do hospital.
"O que eu podia fazer era criar essa vaquinha, porque a única coisa que eu sei é que a Larissa vai precisar de ajuda"
Na descrição da página em que é possível fazer a doação, Patrícia ressalta que a prima perdeu tudo no desabamento e que tem um coração enorme. "Dentro da ambulância, ela perguntava pela família e estava preocupada com as encomendas de doces que precisava entregar", escreveu.
No pedido, ela também afirma que doação de móveis e eletrodomésticos também seriam importantes neste recomeço. "Acredito que uma ajuda financeira poderá fazer com que ela pague, pelo menos, um aluguel. Ela é muito independente e logo estará entregando seus lindos doces", disse.
No link da "vaquinha" é possível doar apenas dinheiro. Até por volta das 13h, quase R$ 3.800 já tinham sido doados, por meio de 69 pessoas. A reportagem de A Gazeta fez contato com Patrícia para obter informação de outros tipos de doações. Assim que possível, este texto será atualizado.
LARISSA ESTÁ NA UTI POR PRECAUÇÃO
Durante a madrugada desta sexta-feira (22), Larissa Morassuti foi transferida para a UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. De acordo informações obtidas pela TV Gazeta, a transferência se deu por causa de problemas renais que a doceira já possuía antes do desabamento.
Também no vídeo publicado nesta manhã, a prima afirmou que ela está bem. "A gente entrou em contato com o hospital e uma plantonista que é nossa conhecida disse que ela está na UTI para monitoramento. Ela só tem uma luxação na coxa esquerda, está ótima e lúcida", garantiu Patrícia Morassuti.
A TRAGÉDIA
O desabamento do prédio de três andares aconteceu na manhã dessa quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da tragédia e revelam que houve uma explosão pouco antes do imóvel ir abaixo.
Em um total de quase 20 horas de operação, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar Larissa Morassuti com vida e retirou três parentes dela dos escombros, mas que morreram ainda no local:
- Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);
- Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);
- Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).
A adolescente chegou a ser encontrada com vida e uma médica tentou ajudá-la ainda sob os escombros. No entanto, ela não resistiu e acabou morrendo no local. O idoso foi o último a ser achado, já na madrugada desta sexta-feira (22). Tanto ele quanto a mãe da menina foram encontrados mortos.
Prédio de três andares desaba em Cristóvão Colombo
Ao todo, 29 moradores do entorno tiveram que deixar as casas por precaução, mas foram liberados a retornar após uma vistoria da Prefeitura de Vila Velha. Apenas um imóvel desocupado segue interditado nesta sexta-feira (22). A limpeza do local e a liberação da rua serão feitas pelo próprio município.
Nesta sexta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros visitaram o prédio desabado para iniciar o trabalho de perícia para tentar identificar a causa do desabamento, que pode ter sido um vazamento de gás. Inicialmente, o prazo para que o laudo seja concluído é de 20 dias.
Desabamento em Vila Velha - prima faz vaquinha para ajudar vítima