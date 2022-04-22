Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Desabamento em Vila Velha: prima faz vaquinha para ajudar vítima

Patrícia Morassuti organizou uma arrecadação para dar suporte à Larissa Morassuti, que perdeu a casa e três parentes nesta quinta-feira (21)

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 13:35

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 abr 2022 às 13:35
Larissa Morassuti, em destaque, foi a única das quatro vítimas a ser resgatada com vida do desabamento em Vila Velha
Larissa Morassuti, em destaque, foi a única das quatro vítimas a ser resgatada com vida do desabamento em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini e Arquivo Pessoal | Montagem A Gaztea
Única sobrevivente do desabamento em Vila Velha, a doceira Larissa Morassuti perdeu a casa em que morava, o pai, a irmã e a sobrinha de uma só vez. Nada pode repor as vidas perdidas após o acidente desta quinta-feira (21), mas uma arrecadação tenta ajudá-la a se reerguer financeiramente.
A "vaquinha" foi criada pela prima dela, Patrícia Morassuti. Em um vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (22), em que aparece extremamente abalada, ela pede colaboração para compartilhar a ação e ressalta que a familiar vai precisar deste apoio quando receber alta do hospital.
"O que eu podia fazer era criar essa vaquinha, porque a única coisa que eu sei é que a Larissa vai precisar de ajuda"
Patrícia Morassuti - Prima de Larissa
Na descrição da página em que é possível fazer a doação, Patrícia ressalta que a prima perdeu tudo no desabamento e que tem um coração enorme. "Dentro da ambulância, ela perguntava pela família e estava preocupada com as encomendas de doces que precisava entregar", escreveu.
No pedido, ela também afirma que doação de móveis e eletrodomésticos também seriam importantes neste recomeço. "Acredito que uma ajuda financeira poderá fazer com que ela pague, pelo menos, um aluguel. Ela é muito independente e logo estará entregando seus lindos doces", disse.
No link da "vaquinha" é possível doar apenas dinheiro. Até por volta das 13h, quase R$ 3.800 já tinham sido doados, por meio de 69 pessoas. A reportagem de A Gazeta fez contato com Patrícia para obter informação de outros tipos de doações. Assim que possível, este texto será atualizado.

LARISSA ESTÁ NA UTI POR PRECAUÇÃO

Durante a madrugada desta sexta-feira (22), Larissa Morassuti foi transferida para a UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. De acordo informações obtidas pela TV Gazeta, a transferência se deu por causa de problemas renais que a doceira já possuía antes do desabamento.
Também no vídeo publicado nesta manhã, a prima afirmou que ela está bem. "A gente entrou em contato com o hospital e uma plantonista que é nossa conhecida disse que ela está na UTI para monitoramento. Ela só tem uma luxação na coxa esquerda, está ótima e lúcida", garantiu Patrícia Morassuti.

A TRAGÉDIA

desabamento do prédio de três andares aconteceu na manhã dessa quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da tragédia e revelam que houve uma explosão pouco antes do imóvel ir abaixo.
Em um total de quase 20 horas de operação, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar Larissa Morassuti com vida e retirou três parentes dela dos escombros, mas que morreram ainda no local:
  • Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);
  • Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);
  • Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).
A adolescente chegou a ser encontrada com vida e uma médica tentou ajudá-la ainda sob os escombros. No entanto, ela não resistiu e acabou morrendo no local. O idoso foi o último a ser achado, já na madrugada desta sexta-feira (22). Tanto ele quanto a mãe da menina foram encontrados mortos.

Prédio de três andares desaba em Cristóvão Colombo

Ao todo, 29 moradores do entorno tiveram que deixar as casas por precaução, mas foram liberados a retornar após uma vistoria da Prefeitura de Vila Velha. Apenas um imóvel desocupado segue interditado nesta sexta-feira (22). A limpeza do local e a liberação da rua serão feitas pelo próprio município.
Nesta sexta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros visitaram o prédio desabado para iniciar o trabalho de perícia para tentar identificar a causa do desabamento, que pode ter sido um vazamento de gás. Inicialmente, o prazo para que o laudo seja concluído é de 20 dias.
Desabamento em Vila Velha - prima faz vaquinha para ajudar vítima

Veja Também

"Fizemos tudo que podíamos", diz médica que tentou socorrer menina em desabamento no ES

Amiga de jovem não estava em prédio que desabou em Vila Velha

Vizinho de desabamento em Vila Velha varria quintal e quase foi atingido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doacao solidariedade Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados