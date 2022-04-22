Desabamento em Vila Velha: prima faz vaquinha para ajudar vítima

Larissa Morassuti, em destaque, foi a única das quatro vítimas a ser resgatada com vida do desabamento em Vila Velha

"O que eu podia fazer era criar essa vaquinha, porque a única coisa que eu sei é que a Larissa vai precisar de ajuda"

No pedido, ela também afirma que doação de móveis e eletrodomésticos também seriam importantes neste recomeço. "Acredito que uma ajuda financeira poderá fazer com que ela pague, pelo menos, um aluguel. Ela é muito independente e logo estará entregando seus lindos doces", disse.

Também no vídeo publicado nesta manhã, a prima afirmou que ela está bem. "A gente entrou em contato com o hospital e uma plantonista que é nossa conhecida disse que ela está na UTI para monitoramento. Ela só tem uma luxação na coxa esquerda, está ótima e lúcida", garantiu Patrícia Morassuti.