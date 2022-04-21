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Do Samu

Desabamento em Vila Velha: médica entra em escombros para socorrer jovem

A profissional de saúde levou oxigênio e medicamentos para Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos, que estava presa sob uma laje do imóvel que caiu
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

21 abr 2022 às 18:33

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 18:33

Médica do Samu entra nos escombros para socorrer adolescente em prédio que desabou em Vila Velha
Médica do Samu, Ananda Sampaio Rampinelli, entro nos escombros para socorrer adolescente em prédio que desabou em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
A médica do Samu Ananda Sampaio Rampinelli entrou nos escombros do prédio que desabou em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21), para socorrer a adolescente Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos, que estava presa sob uma laje do imóvel. A profissional de saúde passou por um buraco de cerca de 45 centímetros de diâmetro para levar oxigênio e medicamentos para a garota. 
Ela havia sido localizada sob os escombros por volta de 15h45 e mantinha conversas com a equipe de resgate, mas a complexidade para retirá-la do local exigiu essa nova intervenção.
O tenente-coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, contou que a médica ficou a cerca de um metro de distância da adolescente, mas teve acesso ao braço de Sabrina para aplicação da medicação. A localização também permitia que a garota fosse atendida com oxigênio. 
"Há muita terra, muito entulho, muito peso. É um momento complexo do resgate, em que o limite entre a vida e a morte está muito perto. Temos que ter muito cuidado e cautela em todo o movimento", frisou.
A médica ficou cerca de 30 minutos nos escombros para os procedimentos necessários e deixou o local. Por volta das 20h40, Sabrina foi retirada dos escombros. Segundo as equipes, a menina já estava sem vida.
Na manhã desta sexta-feira (22), a médica intensivista do Samu detalhou os momentos e os procedimentos que ela e a equipe realizaram na tentativa de manter a adolescente com vida. Ananda chegou a ser pendurada de cabeça para baixo segurada pelos pés enquanto chegava com oxigênio e também medicações à garota soterrada.  

AS VÍTIMAS

Sabrina residia no prédio de três andares que desabou na Rua Antônio Roberto Feitosa, no bairro Cristóvão Colombo, na manhã desta quinta-feira, após uma grande explosão.
Sabrina Morassuti Lima, 15 anos, ficou presa sob os escombros do prédio que caiu em Cristóvão Colombo, em Vila Velha
Sabrina Morassuti Lima, 15 anos, ficou presa sob os escombros do prédio que caiu  Crédito: Acervo pessoal
Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira os bombeiros e socorristas trabalham no resgate das quatro vítimas do desabamento.
Após muito esforço em meio aos escombros, os militares conseguiram localizar e retirar a primeira vítima. Exatamente às 12h15, a doceira Larissa Morassuti, que mora no segundo andar do edifício, foi resgatada com vida e consciente. No início da noite, a direção do Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas informou que ela havia sido atendida na sala de traumas, passou por exames e avaliação de especialistas e segue com o quadro clínico em observação.
Menos de duas horas depois, outra vítima foi resgatada. A segunda pessoa retirada do que restou do edifício era Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos, irmã de Larissa. Após ser localizada, os socorristas intensificaram os esforços para retirá-la dos escombros, mas quando o resgate ocorreu a mulher já estava sem vida.
Além das duas irmãs, o pai delas, o idoso Eduardo Cardoso, de 68 anos, também estava no prédio que desmoronou após uma forte explosão ocorrer no térreo. De acordo com vizinhos e familiares, era justamente nesse local que ele estava na companhia da filha que morreu. Larissa, a sobrevivente resgatada, morava no andar de cima. O prédio tinha ainda um terceiro pavimento com três quitinetes, mas todas estavam desocupadas.
Ainda no térreo, a adolescente Sabrina estava na companhia da mãe (Camila) e do avô (Eduardo). Camila também é mãe de outra jovem, que não estava no prédio na hora do desabamento. O avô da menina foi a última vítima a ser encontrada já na madrugada desta sexta-feira (22). Ao todo, três pessoas morreram na tragédia e uma sobreviveu. 

Atualização

22/04/2022 - 12:54
Na manhã desta sexta-feira (22), a médica que participou do resgate à adolescente deu detalhes do atendimento realizado no local do desabamento. A reportagem foi atualizada.

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