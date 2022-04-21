Vídeo mostra explosão em prédio que desabou em Vila Velha

Outro vizinho do prédio contou que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão. "Meu quarto fica nos fundos da minha casa e, por volta das 7h, a gente escutou o estrondo, achei até que era a minha casa porque o último andar aqui está em reforma, quando a gente veio correndo aqui para fora o meu portão estava no chão e vi a casa da Larissa que tinha desabado", relatou Antony.