Vídeo mostra explosão em prédio que desabou em Vila Velha

O exato momento da explosão em um prédio que desabou em Cristóvão Colombo, Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21), foi registrado por uma câmera. Na imagem, está registrado o horário de 7h14. Segundo relatos de vizinhos, um forte estrondo foi ouvido pouco antes do imóvel de três andares cair. Quatro pessoas da mesma família estavam no imóvel. Três morreram e uma foi resgatada com vida.
Rosana, que é vizinha do edifício que explodiu e desabou, relata ter escutado um barulho parecido com explosão. "Era umas 7h30, eu estava dormindo, aí escutei um barulho pensando que fosse na casa de cima da minha filha. Aí meu esposo e meu filho saímos correndo, aí eu gritei: 'É a casa da Larissa. Embaixo mora o pai dela, a irmã e a sobrinha. Em cima mora ela e a casa acima dela estava vazia. Senti uma catinga de gás, os vidros da minha casa estão todos quebrados. Ouvi um barulho muito forte, parecia uma bomba, nunca vi isso na minha vida".
Outro vizinho do prédio contou que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão. "Meu quarto fica nos fundos da minha casa e, por volta das 7h, a gente escutou o estrondo, achei até que era a minha casa porque o último andar aqui está em reforma, quando a gente veio correndo aqui para fora o meu portão estava no chão e vi a casa da Larissa que tinha desabado", relatou Antony.
A primeira vítima do desabamento do prédio foi retirada dos escombros pela equipe do Corpo de Bombeiros, quatro horas após toda a estrutura da residência ir abaixo. Imagens da TV Gazeta registraram o momento em que a moradora identificada como Larissa é resgatada. Assista ao vídeo.
ENTENDA
Um prédio de três andares desabou na Rua Antônio Roberto Feitosa, bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21). O imóvel ficou completamente destruído. Moradores ouviram um estrondo antes do imóvel desabar.
Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas até a madrugada desta sexta-feira (22). De acordo com informações obtidas pela reportagem junto a vizinhos e pessoas próximas, as quatro pessoas que estavam no prédio são um senhor de 68 anos, identificado como Eduardo, a filha dele, Camila, de 34 anos, e ainda Sabrina, neta do idoso, de 15 anos. No segundo andar, morava uma doceira identificada como Larissa, também filha do senhor de 68 anos, que foi a primeira a ser resgatada. Camila, Sabrina e o idoso morreram após o desabamento.
Imagens do Google Street View de 2019 mostram como era o edifício que desmoronou. As causas do desabamento ainda serão investigadas.
Atualização
22/04/2022 - 9:26
Três pessoas morreram no desabamento e uma foi resgatada com vida. O texto foi atualizado.