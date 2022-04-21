Fotos e vídeos: o trabalho de resgate das vítimas no prédio que caiu em Vila Velha

Com a Rua Antônio Roberto Feitosa completamente isolada e com moradores retirados das próprias casas por questão de segurança devido ao desabamento de um prédio de três andares em Vila Velha, os Bombeiros divulgaram imagens no local da queda e que dão uma dimensão da proporção do trabalho de resgate feito no local. Pelo menos cinco pessoas estariam na casa no momento do desabamento. A primeira delas, identificada como Larissa, foi resgatada por volta das 12h15.
Bombeiros mostram resgate de moradores
Ao menos 60 profissionais entre militares do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, socorristas e outros trabalhadores atuam no que restou do prédio para retirar as vítimas dos escombros. O prédio desabou por volta das 7h30 da manhã e desde então o local foi isolado, inclusive com a energia cortada preventivamente.
Eduardo Cardoso, de 68 anos, as filhas dele Camila Morassuti Cardoso e Larissa Morassuti, além da neta Sabrina Morassuti Lima, de 16 anos de idade, estavam moravam no térreo da residência. Na casa ainda estava uma amiga da adolescente, identificada como Maisa. Informações apuradas no local, indicam que Larissa, que trabalha como doceira, morava na residência do segundo andar. No terceiro pavimento haviam três quitinetes, todas vazias.
Bombeiros mostram resgate de moradores
Até o momento, apenas Camila e Mariza responderam aos contatos feitos pelos socorristas. Os demais moradores ainda não foram localizados. Ao todo, quatro pessoas da mesma família e uma amiga estavam no prédio que desabou.