Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bombeiros em ação

Fotos e vídeos: o trabalho de resgate das vítimas no prédio que caiu em Vila Velha

Com a rua isolada, apenas os militares atuam nos  escombros do edifício de três andares que foi abaixo no bairro Cristóvão Colombo na manhã desta quinta (21)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 abr 2022 às 12:05

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 12:05

Com a Rua Antônio Roberto Feitosa completamente isolada e com moradores retirados das próprias casas por questão de segurança devido ao desabamento de um prédio de três andares em Vila Velha, os Bombeiros divulgaram imagens no local da queda e que dão uma dimensão da proporção do trabalho de resgate feito no local. Pelo menos cinco pessoas estariam na casa no momento do desabamento.  A primeira delas, identificada como Larissa, foi resgatada por volta das 12h15.

Bombeiros mostram resgate de moradores

Ao menos 60 profissionais entre militares do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, socorristas e outros trabalhadores atuam no que restou do prédio para retirar as vítimas dos escombros. O prédio desabou por volta das 7h30 da manhã e desde então o local foi isolado, inclusive com a energia cortada preventivamente.
Eduardo Cardoso, de 68 anos, as filhas dele Camila Morassuti Cardoso e Larissa Morassuti, além da neta Sabrina Morassuti Lima, de 16 anos de idade, estavam moravam no térreo da residência. Na casa ainda estava uma amiga da adolescente, identificada como Maisa. Informações apuradas no local, indicam que Larissa, que trabalha como doceira, morava na residência do segundo andar. No terceiro pavimento haviam três quitinetes, todas vazias. 

Bombeiros mostram resgate de moradores

Até o momento, apenas Camila e Mariza responderam aos contatos feitos pelos socorristas. Os demais moradores ainda não foram localizados. Ao todo, quatro pessoas da mesma família e uma amiga estavam no prédio que desabou. 

Veja Também

Veja como era o prédio antes do desabamento em Vila Velha

"Parecia uma bomba", diz vizinha de prédio que desabou em Vila Velha

Prédio de três andares desaba em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros defesa civil Prefeitura de Vila Velha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados