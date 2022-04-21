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Desabamento

"Parecia uma bomba", diz vizinha de prédio que desabou em Vila Velha

Acordada no susto pelo barulho da queda do prédio vizinho, Rosana contou à TV Gazeta que o estrondo era similar à explosão de uma bomba. Edifício foi abaixo no bairro Cristóvão Colombo

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 10:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 abr 2022 às 10:47
Bombeiros trabalham no resgate dos sobreviventes do desabamento em Cristóvão Colombo
Bombeiros trabalharam no resgate de sobreviventes após desabamento em Cristóvão Colombo Crédito: Vitor Jubini
Muitos moradores da Rua Antônio Roberto Feitosa, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, se assustaram com o desabamento de um prédio de três andares andares ocorrido por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira (21). Quatro pessoas da mesma família estavam no imóvel e ficaram presas nos escombros. Uma foi resgatada com vida e três não sobreviveram ao desabamento. 
Vizinha do edifício que foi abaixo, Rosana contou à TV Gazeta ter ouvido um barulho muito alto, similar ao de uma explosão.
"Era umas 7h30, eu estava dormindo, aí escutei um barulho pensando que fosse na casa de cima, da minha filha. Aí meu esposo e meu filho saímos correndo, eu gritei: 'É a casa da Larissa'. Embaixo mora o pai dela, a irmã e a sobrinha. Em cima mora ela e a casa acima dela estava vazia. Senti uma catinga de gás, os vidros da minha casa estão todos quebrados. Ouvi um barulho muito forte, parecia uma bomba, nunca vi isso na minha vida"
Rosana - Vizinha do prédio que caiu
A rua onde houve o desabamento foi isolada, e moradores de casas próximas foram retirados das residências por segurança e para que especialistas pudessem avaliar se há danos na estrutura. Ainda na quinta, os moradores voltaram para casa. 
Casas no entorno tiveram janelas estilhaçadas e portões avariados. Vizinhos relatam que o chão chegou a tremer no momento do incidente.
Uma câmera da rua registrou o exato momento em da explosão no prédio antes de a estrutura vir abaixo.  Na imagem, está registrado o horário de 7h14.

ANTES E DEPOIS DO PRÉDIO

Imagens do Google Street View de 2019 mostram como era o edifício que desmoronou. As causas do desabamento ainda serão investigadas. Segundo o Conselho Regional de Engenharia Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), que realizaram vistoria no local, o prédio foi construído de forma irregular. 

VÍTIMAS

A primeira vítima, identificada como Larissa Morassuti, foi resgatada consciente, por volta das 12h15, e levada para o hospital. A irmã dela, Camila Morassuti Cardoso, foi localizada sob os escombros pelas equipes de resgate, mas não sobreviveu.
As buscas continuaram por outras duas pessoas que estavam no imóvel no momento do desabamento: Eduardo Cardoso, de 68 anos, pai de Larissa e Camila; e Sabrina Morassuti Lima, de 16 anos, filha de Camila. Sabrina chegou a conversar com os militares durante a tarde de quinta, mas não resistiu e morreu à noite. O avô dela foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (22)

Prédio de três andares desaba em Cristóvão Colombo

Atualização

22/04/2022 - 8:36
A possibilidade de uma quinta vítima foi descartada pelo Corpo de Bombeiros e, das quatro pessoas que estavam na casa, três morreram e uma sobreviveu. O texto foi atualizado. 

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