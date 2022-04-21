Veja como era o prédio antes do desabamento em Vila Velha

No térreo moravam Eduardo Cardoso, de 68 anos, a filha dele, Camila Morassuti Cardoso, de 33 anos, e a neta Sabrina, de 15 anos. No segundo pavimento morava a doceira Larissa Morassuti, irmã de Camila e filha de Eduardo. No terceiro andar foram montadas três quitinetes, mas estavam desocupadas.