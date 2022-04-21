Veja como era o prédio antes do desabamento em Vila Velha

Um prédio de três andares completamente no chão. Assim ficou o edifício que foi abaixo na manhã desta quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Quatro pessoas estavam no imóvel, e somente uma sobreviveu.
Imagens do Google Street View feitas na Rua Antônio Roberto Feitosa mostram como era o imóvel.
No térreo moravam Eduardo Cardoso, de 68 anos, a filha dele, Camila Morassuti Cardoso, de 33 anos, e a neta Sabrina, de 15 anos. No segundo pavimento morava a doceira Larissa Morassuti, irmã de Camila e filha de Eduardo. No terceiro andar foram montadas três quitinetes, mas estavam desocupadas.
Como era prédio que desabou em Vila Velha
QUEM ESTAVA NO IMÓVEL
- Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai
- Camila Morassuti Cardoso, 33 anos | Filha
- Larissa Morassuti, 37 anos | Filha
- Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta
A primeira a ser retirada dos escombros foi a doceira Larissa, por volta das 12h15. Ela morava no segundo andar do imóvel e foi resgatada com vida e consciente.
Por volta das 14 horas, Camila Morassuti Cardoso — irmã de Larissa, foi encontrada e retirada dos destroços, mas teve a morte confirmada no local. Por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina. Ela chegou a conversar com os militares, mas não resistiu e faleceu.
Já na madrugada desta sexta-feira (22), o idoso foi encontrado morto. As buscas foram encerradas e os bombeiros descartaram a possibilidade de uma quinta vítima estar no imóvel no momento do desabamento.