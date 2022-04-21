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Destruição

Veja como era o prédio antes do desabamento em Vila Velha

Imagens do Google Street View mostram como era o edifício que desabou na manhã de quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 11:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 abr 2022 às 11:31
Um prédio de três andares completamente no chão. Assim ficou o edifício que foi abaixo na manhã desta quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Quatro pessoas estavam no imóvel, e somente uma sobreviveu.
Imagens do Google Street View feitas na Rua Antônio Roberto Feitosa mostram como era o imóvel. 
No térreo moravam Eduardo Cardoso, de 68 anos, a filha dele, Camila Morassuti Cardoso, de 33 anos, e a neta Sabrina, de 15 anos.  No segundo pavimento morava a doceira Larissa Morassuti, irmã de Camila e filha de Eduardo. No terceiro andar foram montadas três quitinetes, mas estavam desocupadas.

Como era prédio que desabou em Vila Velha

QUEM ESTAVA NO IMÓVEL

  1. Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai
  2. Camila Morassuti Cardoso, 33 anos | Filha
  3. Larissa Morassuti, 37 anos | Filha
  4. Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta
A primeira a ser retirada dos escombros foi a doceira Larissa, por volta das 12h15. Ela morava no segundo andar do imóvel e foi resgatada com vida e consciente. 
Por volta das 14 horas, Camila Morassuti Cardoso — irmã de Larissa, foi encontrada e retirada dos destroços, mas teve a morte confirmada no local. Por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina. Ela chegou a conversar com os militares, mas não resistiu e faleceu.
Já na madrugada desta sexta-feira (22), o idoso foi encontrado morto. As buscas foram encerradas e os bombeiros descartaram a possibilidade de uma quinta vítima estar no imóvel no momento do desabamento. 

EXPLOSÃO E DESABAMENTO

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