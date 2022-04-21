Prédio de três andares desaba em Vila Velha

Um prédio de três andares desabou na Rua Antônio Roberto Feitosa, bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21). Câmera de monitoramento na região flagrou o momento exato de uma grande explosão no imóvel antes de o prédio desabar, às 7h14. Assista:
RESGATE
Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate desde o início da manhã de quinta até a madrugada de sexta-feira (22). Quatro pessoas estavam no imóvel que desabou:
- Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai
- Camila Morassuti Cardoso, 36 anos | Filha
- Larissa Morassuti | Filha
- Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta
A primeira a ser retirada dos escombros foi a doceira Larissa, por volta das 12h15. Ela morava no segundo andar do imóvel e foi resgatada com vida e consciente. No terceiro andar do edifício estavam montadas três quitinetes, mas todas desocupadas.
Por volta das 14 horas, Camila Morassuti Cardoso — irmã de Larissa, foi encontrada e retirada dos destroços, mas teve a morte confirmada no local. Por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina. Ela chegou a conversar com os militares, mas não resistiu e faleceu. Durante a madrugada, o corpo do avô dela foi encontrado.
RELATOS DE VIZINHOS
"Eu estava dormindo, aí escutei um barulho pensando que fosse na casa de cima da minha filha. Aí meu esposo e meu filho saíram correndo, e gritei: 'É a casa da Larissa. Embaixo mora o pai dela, a irmã e a sobrinha. Em cima mora ela e a casa acima dela estava vazia. Senti cheiro forte de gás, os vidros da minha casa estão todos quebrados. Ouvi um barulho muito forte, parecia uma bomba, nunca vi isso na minha vida"
Ainda não se sabe se a queda do prédio danificou a estrutura de imóveis ao lado. Mas as residências ao redor ficaram com os vidros quebrados por causa da explosão que foi ouvida antes da queda do edifício. Os vizinhos no local relataram um forte cheiro de gás.
Outro vizinho do prédio contou que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão. "Meu quarto fica nos fundos da minha casa e, por volta das 7h, a gente escutou o estrondo, achei até que era a minha casa porque o último andar aqui está em reforma, quando a gente veio correndo aqui para fora o meu portão estava no chão e vi a casa da Larissa que tinha desabado", relatou Antony.
A Polícia Militar isolou a área e informou que a Defesa Civil vai avaliar a região. Trabalhadores da EDP também estiveram no local para desligarem a energia e dar mais segurança aos trabalhos de resgate.
CASAS ISOLADAS
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Vila Velha, Marcelo D'Isep, seis casas do entorno foram isoladas e os moradores foram, por precaução, retirados destas casas. Eles já retornaram para as residências.
FOTOJORNALISMO
Prédio de três andares desaba em Cristóvão Colombo
COMOÇÃO
ANTES E DEPOIS
Até o outubro de 2019, o imóvel contava apenas com o térreo e o andar superior. O terceiro pavimento ainda estava em fase de construção.
Atualização
22/04/2022 - 10:24
Três pessoas morreram na tragédia e uma sobreviveu. Os vizinhos do imóvel que desabou foram autorizados a voltarem para casa. O texto foi atualizado.