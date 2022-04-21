Vídeo: bombeiros resgatam 1ª vítima de desabamento em Vila Velha

Após quase cinco horas do desabamento, os bombeiros conseguiram resgatar, com vida e consciente, a primeira vítima da queda de um prédio de três andares no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Às 12h15, uma mulher foi retirada em meio aos destroços e levada para uma ambulância.
A vítima resgatada é a doceira Larissa Morassuti, que morava no segundo pavimento do imóvel. Ela é uma das duas filhas de Eduardo Cardoso, 68 anos, que também estava no prédio, mas morava no térreo. O corpo do idoso foi encontrado durante a madrugada desta sexta-feira (22).
Às 14 horas, Camila Morassuti Cardoso também foi retirada dos escombros, mas já estava sem vida. Por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina, de 15 anos, filha da Camila. Ela chegou a conversar com os militares por horas, mas não resistiu e foi resgatada sem vida durante a noite de quinta-feira (21).
"BARULHO DE BOMBA"
Vizinha do edifício que foi abaixo, Rosana contou ter ouvido um barulho muito alto, similar ao de uma explosão.
"Era umas 7h30, eu estava dormindo, aí escutei um barulho pensando que fosse na casa de cima, da minha filha. Aí meu esposo e meu filho saímos correndo, eu gritei: 'É a casa da Larissa'. Embaixo mora o pai dela, a irmã e a sobrinha. Em cima mora ela e a casa acima dela estava vazia. Senti uma catinga de gás, os vidros da minha casa estão todos quebrados. Ouvi um barulho muito forte, parecia uma bomba, nunca vi isso na minha vida"
PORTÃO ARREMESSADO
Outro vizinho do prédio contou que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão. "Meu quarto fica nos fundos da minha casa e, por volta das 7h, a gente escutou o estrondo, achei até que era a minha casa porque o último andar aqui está em reforma, quando a gente veio correndo aqui para fora o meu portão estava no chão e vi a casa da Larissa que tinha desabado", relatou Antony.
Atualização
22/04/2022 - 7:39
A adolescente foi resgatada sem vida e o avô dela também. O texto foi atualizado.