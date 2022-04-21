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Queda de prédio

Vídeo: bombeiros resgatam 1ª vítima de desabamento em Vila Velha

A doceira Larissa Morassuti foi resgatada às 12h15 desta quinta-feira (21); ela morava no segundo andar do prédio que desabou
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 abr 2022 às 12:43

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 12:43

Após quase cinco horas do desabamento, os bombeiros conseguiram resgatar, com vida e consciente, a primeira vítima da queda de um prédio de três andares no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Às 12h15, uma mulher foi retirada em meio aos destroços e levada para uma ambulância.
A vítima resgatada é a doceira Larissa Morassuti, que morava no segundo pavimento do imóvel. Ela é uma das duas filhas de Eduardo Cardoso, 68 anos, que também estava no prédio, mas morava no térreo. O corpo do idoso foi encontrado durante a madrugada desta sexta-feira (22). 
Às 14 horas, Camila Morassuti Cardoso também foi retirada dos escombros, mas já estava sem vida.  Por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina, de 15 anos, filha da Camila. Ela chegou a conversar com os militares por horas, mas não resistiu e foi resgatada sem vida durante a noite de quinta-feira (21)

"BARULHO DE BOMBA"

Vizinha do edifício que foi abaixo, Rosana contou ter ouvido um barulho muito alto, similar ao de uma explosão. 
"Era umas 7h30, eu estava dormindo, aí escutei um barulho pensando que fosse na casa de cima, da minha filha. Aí meu esposo e meu filho saímos correndo, eu gritei: 'É a casa da Larissa'. Embaixo mora o pai dela, a irmã e a sobrinha. Em cima mora ela e a casa acima dela estava vazia. Senti uma catinga de gás, os vidros da minha casa estão todos quebrados. Ouvi um barulho muito forte, parecia uma bomba, nunca vi isso na minha vida"
Rosana - Vizinha do prédio que caiu

PORTÃO ARREMESSADO

Outro vizinho do prédio contou que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão. "Meu quarto fica nos fundos da minha casa e, por volta das 7h, a gente escutou o estrondo, achei até que era a minha casa porque o último andar aqui está em reforma, quando a gente veio correndo aqui para fora o meu portão estava no chão e vi a casa da Larissa que tinha desabado", relatou Antony.
Antony, vizinho do prédio que desabou, diz que ouviu um estrondo antes do imóvel desabar
Antony, vizinho do prédio que desabou, diz que ouviu um estrondo antes do imóvel desabar Crédito: Roberto Pratti

Atualização

22/04/2022 - 7:39
A adolescente foi resgatada sem vida e o avô dela também. O texto foi atualizado. 

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