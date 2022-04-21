Vídeo: bombeiros resgatam 1ª vítima de desabamento em Vila Velha

"Era umas 7h30, eu estava dormindo, aí escutei um barulho pensando que fosse na casa de cima, da minha filha. Aí meu esposo e meu filho saímos correndo, eu gritei: 'É a casa da Larissa'. Embaixo mora o pai dela, a irmã e a sobrinha. Em cima mora ela e a casa acima dela estava vazia. Senti uma catinga de gás, os vidros da minha casa estão todos quebrados. Ouvi um barulho muito forte, parecia uma bomba, nunca vi isso na minha vida"