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Resgate

Desabamento em Vila Velha: mortes confirmadas são de avô, neta e filha

O corpo de Eduardo Cardoso, 68 anos, foi resgatado na madrugada desta sexta (22). A neta dele, Sabrina Morassuti, de 15 anos, foi localizada com vida, mas não resistiu. A outra morte foi da mãe dela, Camila Morassuti

Publicado em 

21 abr 2022 às 21:29

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 21:29

Vila Velha
Sabrina, Camila, Larissa e Eduardo. Neta, mãe, tia e avô, respectivamente, estavam no prédio que desabou em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
O corpo do idoso Eduardo Cardoso, 68 anos, foi resgatado na madrugada desta sexta-feira (22) entre os escombros do prédio que desabou no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Com o resgate, o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas. Não houve confirmação de uma quinta vítima que, segundo vizinhos, visitava a família. Mais cedo, a adolescente Sabrina Morassuti, de 15 anos, neta de Eduardo, foi a segunda morte confirmada. O corpo da menina foi resgatado à noite, após mais de 13 horas de tentativa de resgate. A outra morte foi da mãe dela, Camila Morassuti, 36, cujo corpo foi encontrado à tarde
Sabrina havia sido localizada com vida, às 15h45, por um cão farejador chamado Case. No início, ela estava bastante comunicativa, o que animou toda a equipe de resgate. No final da tarde, porém, ela parou de conversar e uma médica do Samu chegou a entrar nos escombros, por um buraco de cerca de 45 centímetros de diâmetro, para levar oxigênio e medicamento para a adolescente.
Após cerca de 30 minutos, a médica saiu dos escombros, mas não revelou o estado em que encontrou Sabrina. Os bombeiros sabiam da complexidade para resgatá-la porque estava sob duas lajes que desabaram, mas o trabalho era contínuo. À noite, por volta de 20h40, o corpo foi retirado. 
Na hora do desabamento, a informação é de que havia quatro pessoas, além de Sabrina, no imóvel: Larissa Morassuti  (tia dela) foi resgatada com vida, mas a mãe da jovem, Camila Morassuti, já havia sido retirada sem vida dos escombros. Segundo vizinhos, haveria uma quinta vítima, amiga da adolescente, mas a presença dela no prédio não foi confirmada, segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros.
Segundos antes do imóvel ruir, uma grande explosão aconteceu no local. O momento exato foi captado por uma câmera. Na imagem, está registrado o horário de 7h14. 

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