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Tragédia

Bombeiros confirmam a primeira morte em prédio que desabou em Vila Velha

Por volta das 14h desta quinta (21), os militares e também socorristas do Samu informaram o óbito de uma das pessoas encontradas sob os escombros

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 15:00

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

21 abr 2022 às 15:00
Após horas de trabalhos de resgate, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram, por volta das 14h, retirar dos escombros uma segunda vítima do desabamento de um prédio no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Camila Morassuti Cardoso já estava sem vida. Pouco antes, às 12h15, a doceira Larissa Morassuti — irmã de Camila, foi resgatada consciente e levada para um hospital
Em entrevista à repórter Iara Diniz, de A Gazeta, o tenente-coronel dos Bombeiros, Carlos Wagner Borges, explicou que Camila não foi colocada diretamente no veículo de remoção de corpos em respeito aos familiares, vizinhos e conhecidos que estão próximos ao local onde o resgate é realizado.
Câmera de monitoramento flagrou uma grande explosão no imóvel às 7h14, e, em seguida, todo o prédio desabou. No local estavam:
  1. Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai
  2. Camila Morassuti Cardoso, 36 anos | Filha
  3. Larissa Morassuti | Filha
  4. Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta
Por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina. Ela chegou a conversar com os militares, mas não resistiu. O avô dela foi encontrado morto já na madrugada desta sexta-feira (22). 

Segunda vítima de desabamento em Vila Velha é resgatada pelos bombeiros

EXPLOSÃO

O dia começava normalmente na Rua Antônio Roberto Feitosa quando, às 7h14, uma explosão muito forte na casa do primeiro andar ocorreu. A força foi tanta que o portão da residência foi arrancado e vidros e janelas de casas próximas foram estilhaçados. Câmeras de uma casa em frente ao local registraram o momento da explosão, que acordou e assustou os vizinhos.
Na sequência, outro estrondo muito forte, desta vez era o prédio indo abaixo após a estrutura não suportar a explosão. O edifício ainda tinha três quitinetes no terceiro andar, mas estavam desocupados.

Atualização

22/04/2022 - 10:58
Três pessoas morreram na tragédia e uma sobreviveu. A possibilidade de uma quinta vítima foi descartada pelo Corpo de Bombeiros. O texto foi atualizado. 

EXPLOSÃO E DESABAMENTO EM VILA VELHA

Vídeo mostra explosão em prédio que desabou em Vila Velha

Vídeo: bombeiros resgatam 1ª vítima de desabamento em Vila Velha

Fotos e vídeos: o trabalho de resgate das vítimas no prédio que caiu em Vila Velha

Veja como era o prédio antes do desabamento em Vila Velha

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