Bombeiros confirmam a primeira morte em prédio que desabou em Vila Velha

Em entrevista à repórter Iara Diniz, de A Gazeta, o tenente-coronel dos Bombeiros, Carlos Wagner Borges, explicou que Camila não foi colocada diretamente no veículo de remoção de corpos em respeito aos familiares, vizinhos e conhecidos que estão próximos ao local onde o resgate é realizado.

Câmera de monitoramento flagrou uma grande explosão no imóvel às 7h14, e, em seguida, todo o prédio desabou. No local estavam:

Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai Camila Morassuti Cardoso, 36 anos | Filha

Larissa Morassuti | Filha

Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta

Segunda vítima de desabamento em Vila Velha é resgatada pelos bombeiros

EXPLOSÃO

O dia começava normalmente na Rua Antônio Roberto Feitosa quando, às 7h14, uma explosão muito forte na casa do primeiro andar ocorreu. A força foi tanta que o portão da residência foi arrancado e vidros e janelas de casas próximas foram estilhaçados. Câmeras de uma casa em frente ao local registraram o momento da explosão, que acordou e assustou os vizinhos.

Na sequência, outro estrondo muito forte, desta vez era o prédio indo abaixo após a estrutura não suportar a explosão. O edifício ainda tinha três quitinetes no terceiro andar, mas estavam desocupados.