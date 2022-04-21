Bombeiros confirmam a primeira morte em prédio que desabou em Vila Velha

Após horas de trabalhos de resgate, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram, por volta das 14h, retirar dos escombros uma segunda vítima do desabamento de um prédio no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Camila Morassuti Cardoso já estava sem vida. Pouco antes, às 12h15, a doceira Larissa Morassuti — irmã de Camila, foi resgatada consciente e levada para um hospital.
Em entrevista à repórter Iara Diniz, de A Gazeta, o tenente-coronel dos Bombeiros, Carlos Wagner Borges, explicou que Camila não foi colocada diretamente no veículo de remoção de corpos em respeito aos familiares, vizinhos e conhecidos que estão próximos ao local onde o resgate é realizado.
Câmera de monitoramento flagrou uma grande explosão no imóvel às 7h14, e, em seguida, todo o prédio desabou. No local estavam:
- Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai
- Camila Morassuti Cardoso, 36 anos | Filha
- Larissa Morassuti | Filha
- Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta
Por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina. Ela chegou a conversar com os militares, mas não resistiu. O avô dela foi encontrado morto já na madrugada desta sexta-feira (22).
Segunda vítima de desabamento em Vila Velha é resgatada pelos bombeiros
EXPLOSÃO
O dia começava normalmente na Rua Antônio Roberto Feitosa quando, às 7h14, uma explosão muito forte na casa do primeiro andar ocorreu. A força foi tanta que o portão da residência foi arrancado e vidros e janelas de casas próximas foram estilhaçados. Câmeras de uma casa em frente ao local registraram o momento da explosão, que acordou e assustou os vizinhos.
Na sequência, outro estrondo muito forte, desta vez era o prédio indo abaixo após a estrutura não suportar a explosão. O edifício ainda tinha três quitinetes no terceiro andar, mas estavam desocupados.
Atualização
22/04/2022 - 10:58
Três pessoas morreram na tragédia e uma sobreviveu. A possibilidade de uma quinta vítima foi descartada pelo Corpo de Bombeiros. O texto foi atualizado.