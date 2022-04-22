Desabamento em Vila Velha: corpo de idoso é encontrado e buscas são encerradas

A quarta vítima foi retirada dos escombros sem vida. Resgate em prédio terminou na madrugada desta sexta

Conforme informou o Corpo de Bombeiros no Twitter, Eduardo foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (22), por volta de 1h20. Com isso, a corporação encerrou os trabalhos de buscas por volta das 2h30.

Após cerca de 30 minutos, a médica saiu dos escombros, mas não revelou o estado em que encontrou Sabrina. Os bombeiros sabiam da complexidade para resgatá-la porque estava sob duas lajes que desabaram, mas o trabalho era contínuo. À noite, por volta de 20h40, o corpo foi retirado.