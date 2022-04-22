Desabamento em Vila Velha: corpo de idoso é encontrado e buscas são encerradas

O Corpo de Bombeiros encontrou a última vítima do desabamento de um prédio de três andares no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na Grande Vitória. A tragédia ocorreu na manhã desta quinta-feira (21). O idoso Eduardo Cardoso, de 68 anos, estava no térreo da edificação e foi retirado sem vida dos escombros com a ajuda de um trator.
Conforme informou o Corpo de Bombeiros no Twitter, Eduardo foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (22), por volta de 1h20. Com isso, a corporação encerrou os trabalhos de buscas por volta das 2h30.
OUTRAS VÍTIMAS
Exatamente às 12h15, a doceira Larissa Morassuti, filha de Eduardo e que morava no segundo andar do edifício, foi resgatada. Ela estava com vida e consciente. Ela se encontra hospitalizada.
Menos de duas horas depois, a irmã dela, Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos, também foi resgatada. Ela estava no térreo junto com o pai. Após ser localizada, os socorristas intensificaram os esforços para retirá-la dos escombros, mas quando o resgate ocorreu, a mulher já estava sem vida.
Também no térreo estava a adolescente Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos. Ela havia sido localizada com vida às 15h45, por um cão farejador chamado Case. No início, ela estava bastante comunicativa, porém, parou de conversar no fim da tarde e uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a entrar nos escombros, por um buraco de 45 centímetros de diâmetro, para levar oxigênio e medicamentos para a adolescente.
Após cerca de 30 minutos, a médica saiu dos escombros, mas não revelou o estado em que encontrou Sabrina. Os bombeiros sabiam da complexidade para resgatá-la porque estava sob duas lajes que desabaram, mas o trabalho era contínuo. À noite, por volta de 20h40, o corpo foi retirado.