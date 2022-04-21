Veja quem são as vítimas do desabamento de prédio em Vila Velha

Eduardo, Larissa, Camila e Sabrina. Avô, tia, mãe e neta, respectivamente, estavam no prédio que desabou em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Quatro pessoas da mesma família. Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (21) os bombeiros e socorristas trabalharam no resgate das quatro vítimas do . Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (21) os bombeiros e socorristas trabalharam no resgate das quatro vítimas do desabamento de um prédio de três andares no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha



Após muito esforço em meio aos escombros, os militares conseguiram localizar e retirar a primeira vítima. Exatamente às 12h15, a doceira Larissa Morassuti, 37 anos, que mora no segundo andar do edifício, foi resgatada com vida e consciente . A cena emocionou as pessoas que acompanhavam atentamente os trabalhos dos bombeiros, que foram aplaudidos.



Menos de duas horas depois, outra vítima foi resgatada. A segunda pessoa retirada do que restou do edifício era Camila Morassuti Cardoso, de 33 anos, irmã de Larissa. Após ser localizada, os socorristas intensificaram os esforços para retirá-la dos escombros, mas quando o resgate ocorreu a mulher já estava sem vida

OUTRAS VÍTIMAS

Além das duas irmãs, o pai delas, o idoso Eduardo Cardoso, de 68 anos, também estava no prédio que desmoronou após uma forte explosão ocorrer no térreo . De acordo com vizinhos e familiares, era justamente nesse local que ele estava na companhia da filha que morreu. Larissa, a sobrevivente resgatada, morava no andar de cima. O prédio tinha ainda um terceiro pavimento com três quitinetes, mas todas estavam desocupadas.

Camila estava na companhia da filha quando o prédio desabou. A adolescente, a mãe e o avô dela morreram no desabamento Crédito: Arquivo pessoal

Ainda no térreo, a adolescente Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos, estava na companhia da mãe (Camila) e do avô (Eduardo). Camila também é mãe de outra jovem, que não estava no prédio na hora do desabamento.

ADOLESCENTE CHEGOU A CONVERSAR, MAS NÃO RESISTIU

A adolescente Sabrina foi a segunda morte confirmada após o desabamento do prédio. O corpo da menina foi resgatado à noite, após mais de 13 horas de tentativa de resgate.

Sabrina havia sido localizada com vida, às 15h45, por um cão farejador chamado Case. No início, ela estava bastante comunicativa, o que animou toda a equipe de resgate. No final da tarde, porém, ela parou de conversar e uma médica do Samu chegou a entrar nos escombros , por um buraco de cerca de 45 centímetros de diâmetro, para levar oxigênio e medicamento para a adolescente.

Após cerca de 30 minutos, a médica saiu dos escombros, mas não revelou o estado em que encontrou Sabrina. Os bombeiros sabiam da complexidade para resgatá-la porque estava sob duas lajes que desabaram, mas o trabalho era contínuo. À noite, por volta de 20h40, o corpo foi retirado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a quarta vítima foi retirada dos escombros, infelizmente sem vida. Trata-se do idoso, dono do imóvel. Não houve confirmação de uma quinta vítima que, segundo populares, visitava a família. As buscas foram encerradas após 20 horas de trabalho.

As pessoas que estavam no prédio Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai

Camila Morassuti Cardoso, 33 anos | Filha

Larissa Morassuti, 37 anos | Filha

Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta

