Vazamento de gás pode ter provocado desabamento de prédio em Vila Velha

As causas do desabamento de um prédio de três andares no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21) ainda serão investigadas. Entretanto, as autoridades trabalham com a possibilidade de que um vazamento de gás tenha causado a explosão flagrada por câmera de monitoramento segundos antes de o edifício ruir.
O tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo explicou em entrevista à TV Gazeta que o colapso da construção poderia ter sido causado pela explosão de uma botija de gás de cozinha. Contudo, a confirmação da real causa do acidente só virá após a conclusão dos trabalhos de perícia.
“Temos ali um automóvel, um Fiat Doblô, com gás natural. Lembrando que o gás natural (GNV) ele é mais leve que o ar ambiente, então se dissipa para locais mais elevados e sai com facilidade. Dificilmente esse tipo de gás provoca uma explosão como essa. Por outro lado, nós temos em um apartamento com o GLP, o gás de cozinha. O gás de cozinha sim pode provocar uma explosão como essa", explicou.
Outras possibilidades também serão analisadas. Moradores da rua em que o prédio desabou, porém, disseram ter sentido cheiro forte de gás nos arredores.
A perícia será realizada por especialistas do Corpo de Bombeiros. O laudo apontando as causas do desabamento deve ser emitido em até 20 dias, mas o prazo poderá ser prorrogado a depender da complexidade.
Três pessoas morreram no desabamento: avô, neta e filha. Uma moradora sobreviveu. As buscas foram encerradas durante a madrugada desta sexta-feira (22). Veja quem são as vítimas:
As pessoas que estavam no prédio
Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai
Camila Morassuti Cardoso, 36 anos | Filha
Larissa Morassuti | Filha (sobreviveu)
Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta
Atualização
22/04/2022 - 7:12
A matéria foi atualizada com o encerramento das buscas. A possibilidade de ter uma quinta vítima, que seria uma amiga da família, foi descartada pelo Corpo de Bombeiros.