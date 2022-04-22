Vazamento de gás pode ter provocado desabamento de prédio em Vila Velha

TV Gazeta que o colapso da construção poderia ter sido causado pela explosão de uma botija de gás de cozinha. Contudo, a confirmação da real causa do acidente só virá após a conclusão dos trabalhos de perícia. O tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo explicou em entrevista àque o colapso da construção poderia ter sido causado pela explosão de uma botija de gás de cozinha. Contudo, a confirmação da real causa do acidente só virá após a conclusão dos trabalhos de perícia.

“Temos ali um automóvel, um Fiat Doblô, com gás natural. Lembrando que o gás natural (GNV) ele é mais leve que o ar ambiente, então se dissipa para locais mais elevados e sai com facilidade. Dificilmente esse tipo de gás provoca uma explosão como essa. Por outro lado, nós temos em um apartamento com o GLP, o gás de cozinha. O gás de cozinha sim pode provocar uma explosão como essa", explicou.

Outras possibilidades também serão analisadas. Moradores da rua em que o prédio desabou, porém, disseram ter sentido cheiro forte de gás nos arredores.

A perícia será realizada por especialistas do Corpo de Bombeiros. O laudo apontando as causas do desabamento deve ser emitido em até 20 dias, mas o prazo poderá ser prorrogado a depender da complexidade.

Três pessoas morreram no desabamento: avô, neta e filha. Uma moradora sobreviveu. As buscas foram encerradas durante a madrugada desta sexta-feira (22). Veja quem são as vítimas:

As pessoas que estavam no prédio Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai

Camila Morassuti Cardoso, 36 anos | Filha

Larissa Morassuti | Filha (sobreviveu)

Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta