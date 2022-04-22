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Cristóvão Colombo

Vazamento de gás pode ter provocado desabamento de prédio em Vila Velha

Moradores da rua em que o prédio desabou disseram ter sentido forte cheiro de gás; confirmação, no entanto, dependerá de análises periciais

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 21:07

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 abr 2022 às 21:07
As causas do desabamento de um prédio de três andares no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21) ainda serão investigadas. Entretanto, as autoridades trabalham com a possibilidade de que um vazamento de gás tenha causado a explosão flagrada por câmera de monitoramento segundos antes de o edifício ruir. 
O tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo explicou em entrevista à TV Gazeta que o colapso da construção poderia ter sido causado pela explosão de uma botija de gás de cozinha. Contudo, a confirmação da real causa do acidente só virá após a conclusão dos trabalhos de perícia.
“Temos ali um automóvel, um Fiat Doblô, com gás natural. Lembrando que o gás natural (GNV) ele é mais leve que o ar ambiente, então se dissipa para locais mais elevados e sai com facilidade. Dificilmente esse tipo de gás provoca uma explosão como essa. Por outro lado, nós temos em um apartamento com o GLP, o gás de cozinha. O gás de cozinha sim pode provocar uma explosão como essa", explicou.
Outras possibilidades também serão analisadas. Moradores da rua em que o prédio desabou, porém, disseram ter sentido cheiro forte de gás nos arredores.
A perícia será realizada por especialistas do Corpo de Bombeiros. O laudo apontando as causas do desabamento deve ser emitido em até 20 dias, mas o prazo poderá ser prorrogado a depender da complexidade.
Três pessoas morreram no desabamento: avô, neta e filha. Uma moradora sobreviveu. As buscas foram encerradas durante a madrugada desta sexta-feira (22). Veja quem são as vítimas:

As pessoas que estavam no prédio

Eduardo Cardoso, 68 anos | Pai
Camila Morassuti Cardoso, 36 anos | Filha
Larissa Morassuti | Filha (sobreviveu)
Sabrina Morassuti Lima, 15 anos | Neta

Atualização

22/04/2022 - 7:12
A matéria foi atualizada com o encerramento das buscas. A possibilidade de ter uma quinta vítima, que seria uma amiga da família, foi descartada pelo Corpo de Bombeiros. 

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