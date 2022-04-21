Prédio que desabou em Vila Velha era irregular, diz Crea-ES

A vistoria técnica ainda será feita, mas o Conselho já garante que o prédio “foi executado de maneira irregular, sem projetos, sem anotações de responsabilidade técnica, sem acompanhamento de um profissional de Engenharia e sem cumprir as Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBRs).”

Bombeiros trabalham no resgate dos sobreviventes do desabamento em Cristóvão Colombo Crédito: Vitor Jubini

O engenheiro e presidente do Crea-ES, Jorge Silva, fez um alerta à população e destacou que obras clandestinas expõem a grandes riscos não apenas a construção, mas também as pessoas.

“Na hora de construir ou reformar, procure uma empresa ou profissional legalmente habilitado para realizar obras e serviços de Engenharia. Isso traz mais economia, qualidade e segurança para os moradores e também para a comunidade do entorno. Construção clandestina expõe o imóvel e as pessoas a grandes riscos, até mesmo causando vítimas, como infelizmente ocorreu neste caso”.

Ainda nesta quinta-feira (21), o Conselho iniciará também uma verificação das condições dos imóveis nas proximidades com o objetivo de identificar se há riscos para a vizinhança. Ainda pela manhã, seis famílias foram orientadas a deixarem suas casas por precaução. Até o final da tarde, elas ainda não haviam sido autorizadas a retornar.