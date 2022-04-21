Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cristóvão Colombo

Prédio que desabou em Vila Velha era irregular, diz Crea-ES

Desabamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (21); quatro pessoas estavam no imóvel

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 17:48

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 abr 2022 às 17:48
O prédio de três andares que desabou na Rua Antônio Roberto Feitosa, bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21) era um edifício construído de forma irregular. A afirmação é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), após especialistas terem realizado vistoria fiscal do local. 
A vistoria técnica ainda será feita, mas o Conselho já garante que o prédio “foi executado de maneira irregular, sem projetos, sem anotações de responsabilidade técnica, sem acompanhamento de um profissional de Engenharia e sem cumprir as Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBRs).”
Bombeiros trabalham no resgate dos sobreviventes do desabamento em Cristóvão Colombo
Bombeiros trabalham no resgate dos sobreviventes do desabamento em Cristóvão Colombo Crédito: Vitor Jubini
O engenheiro e presidente do Crea-ES, Jorge Silva, fez um alerta à população e destacou que obras clandestinas expõem a grandes riscos não apenas a construção, mas também as pessoas.
“Na hora de construir ou reformar, procure uma empresa ou profissional legalmente habilitado para realizar obras e serviços de Engenharia. Isso traz mais economia, qualidade e segurança para os moradores e também para a comunidade do entorno. Construção clandestina expõe o imóvel e as pessoas a grandes riscos, até mesmo causando vítimas, como infelizmente ocorreu neste caso”.
Ainda nesta quinta-feira (21), o Conselho iniciará também uma verificação das condições dos imóveis nas proximidades com o objetivo de identificar se há riscos para a vizinhança. Ainda pela manhã, seis famílias foram orientadas a deixarem suas casas por precaução. Até o final da tarde, elas ainda não haviam sido autorizadas a retornar.
“A partir de agora o Crea-ES acompanhará o caso trabalhando junto ao Corpo de Bombeiros. Nossa função é a fiscalização do exercício profissional, mas nossa atuação tem ido além, educando, orientando e contribuindo com a população e com os órgãos públicos de defesa da sociedade, quando na ocorrência de incidentes como esses”, finalizou o presidente do Conselho.

Veja Também

Veja quem são as vítimas do desabamento de prédio em Vila Velha

Vídeo mostra explosão em prédio que desabou em Vila Velha

Veja como era o prédio antes do desabamento em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

defesa civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados