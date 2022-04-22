"Fizemos tudo que poderíamos", diz médica que tentou socorrer menina em desabamento no ES

"Eu não estava sozinha. Comigo estavam a técnica (em enfermagem) Dandara, e o enfermeiro Fábio. Depois que vi que dava para pegar (a veia), a Dandara, que é ainda menor do que eu, entrou lá e ficou um tempo tentando pegar a veia dela com a ajuda do Fabio. Nesse revezamento todo, foram cerca de uns 30 minutos. Depois que ela parou de nos responder foi o pior momento, pois a gente precisava a todo custo ver se ela só havia desmaiado, se ainda estava viva, ou identificar o que havia acontecido. Foi nessa hora, quando entrei de novo, e os bombeiros me ajudaram. Eles me seguraram pelos pés para eu chegar até ela".