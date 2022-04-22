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Explosão em prédio

Sobrevivente do desabamento em Vila Velha é transferida para UTI

Larissa Morassuti apresentou complicações renais; jovem foi a única a ser resgatada com vida dos escombros e perdeu três familiares na tragédia
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 abr 2022 às 08:55

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 08:55

Única vítima que sobreviveu ao desabamento em Vila Velha, a doceira Larissa Morassuti precisou ser transferida por precaução para a UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta nesta sexta-feira (22), ela apresentou complicações renais, mas que não teriam relação direta com o acidente.
Por volta das 10h, uma prima dela publicou um vídeo nas redes sociais no qual afirmou que Larissa está bem. "A gente entrou em contato com o hospital e uma plantonista conhecida nossa disse que ela está na UTI para monitoramento. Ela só tem uma luxação na coxa esquerda. Está lúcida", disse Patrícia Morassuti.
A doceira foi a primeira a ser resgatada, no início da tarde dessa quinta-feira (21), após quase cinco horas do imóvel desabar. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, no momento do resgate ela estava consciente e sem fraturas aparentes, apenas com um corte no joelho.
Larissa perdeu três familiares na tragédia:
  • O pai: Eduardo Cardoso, de 68 anos;
  • A irmã: Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos;
  • A sobrinha: Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos.
A adolescente chegou a ser encontrada com vida e uma médica tentou ajudá-la ainda sob os escombros. No entanto, ela não resistiu e acabou morrendo no local. O idoso foi o último a ser achado, já na madrugada desta sexta-feira (22). Tanto ele quanto a mãe da menina foram encontrados mortos.
A família estava em um imóvel de três andares que desabou na manhã dessa quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo. Um vídeo mostra que a residência desabou após uma explosão. A causa do acidente ainda está sendo investigada e existe a possibilidade de um vazamento de gás ter gerado a tragédia.

Atualização

22/04/2022 - 12:25
A TV Gazeta conseguiu informações de que a transferência para a UTI foi feita por precaução. A família também falou a respeito. O texto foi atualizado.
Sobrevivente do desabamento em Vila Velha é transferida para UTI

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