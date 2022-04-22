Apesar da presença de uma quinta vítima ter sido inicialmente apontada, o trabalho do Corpo de Bombeiros descartou a possibilidade de uma amiga de Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos, estar junto da família quando o imóvel desabou no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, nessa quinta-feira (21).
Além das buscas feitas com a ajuda de cães farejadores nos escombros, a corporação chegou a conversar com duas vítimas a respeito, incluindo a própria adolescente, que seria a pessoa mais próxima dessa menina. Ambas negaram à equipe que houvesse mais alguém na casa.
"Durante a verbalização, as vítimas disseram que não tinha essa amiga, mas populares diziam que havia. Então, depois que resgatamos o idoso, fizemos uma nova varredura com os cães, que não identificaram nenhum ponto em que poderia ter uma vítima. Então, demos as buscas por encerradas"
Dessa forma, a tragédia teve quatro vítimas da mesma família, das quais três morreram:
- Eduardo Cardoso, de 68 anos;
- Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (filha dele);
- Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (neta dele e filha de Camila).
A adolescente chegou a ser encontrada com vida e uma médica tentou ajudá-la ainda sob os escombros. No entanto, ela não resistiu e acabou morrendo no local. O idoso foi o último a ser achado, já na madrugada desta sexta-feira (22). Tanto ele quanto a mãe da menina foram encontrados mortos.
Única sobrevivente, Larissa Morassuti está internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, devido a complicações renais. A causa do desabamento ainda está sendo investigada e existe a possibilidade de um vazamento de gás ter gerado a tragédia.
Amiga de jovem não estava em prédio que desabou em Vila Velha