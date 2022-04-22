Vizinhos de prédio que desabou em Vila Velha voltam para casa

Sobrado ainda em construção é o único imóvel que permanece interditado nos arredores do prédio que desabou em Cristóvão Colombo, em Vila Velha, nessa quinta-feira (21) Crédito: Vinicius Zagoto

De acordo com o coordenador Marcelo d'Issp, apenas uma residência permanece interditada. Trata-se de um sobrado que estava sendo reformado por um casal que ainda não morava nele. A casa fica em frente ao imóvel que desabou e teve parte da estrutura do segundo andar comprometida.

"Não há risco de desabamento, mas o andar superior está com uma trinca muito grande. Como não tem laje, o deslocamento da massa de ar gerou uma movimentação e, na avaliação dos engenheiros, ele precisa ser reforçado" Marcelo d'Issp - Coordenador da Defesa Civil de Vila Velha

O coronel também explicou que esse homem e essa mulher continuam morando na casa de parentes. "Não há necessidade de demolir o imóvel, mas, agora, o processo de reforma vai ter que incluir um reforço na estrutura para que eles possam morar aqui", disse, em entrevista nesta sexta-feira (22).

Segundo a Defesa Civil de Vila Velha, engenheiros fizeram uma vistoria e não constataram problemas estruturais nos outros imóveis do entorno. "Tivemos só vidros, janelas, portas e portões quebrados. Por isso, a volta foi liberada e as pessoas já pernoitaram nas residências", detalhou Marcelo.

MUNICÍPIO FARÁ LIMPEZA DO LOCAL

Todos os escombros do imóvel que desabou serão recolhidos pela Prefeitura de Vila Velha , em uma ação conjunta da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Urbanos e da Secretaria de Obras. Como o trabalho será feito depois que o Corpo de Bombeiros fizer a perícia, ainda não há previsão para que a rua seja liberada.

A TRAGÉDIA

Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);



Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);



Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).



Nesta sexta-feira (22), a Larissa precisou ser transferida para a UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Os bombeiros também realizam a perícia do local para identificar a causa do desabamento.