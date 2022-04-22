Vizinhos de prédio que desabou em Vila Velha voltam para casa

Afetados pelo desabamento que aconteceu nessa quinta-feira (21) em Vila Velha, os 29 moradores do entorno já puderam voltar para casa. Logo após a tragédia, a Defesa Civil Municipal havia interditado um imóvel e isolado outros no bairro Cristóvão Colombo, que foram liberados ainda no final da tarde.
De acordo com o coordenador Marcelo d'Issp, apenas uma residência permanece interditada. Trata-se de um sobrado que estava sendo reformado por um casal que ainda não morava nele. A casa fica em frente ao imóvel que desabou e teve parte da estrutura do segundo andar comprometida.
"Não há risco de desabamento, mas o andar superior está com uma trinca muito grande. Como não tem laje, o deslocamento da massa de ar gerou uma movimentação e, na avaliação dos engenheiros, ele precisa ser reforçado"
O coronel também explicou que esse homem e essa mulher continuam morando na casa de parentes. "Não há necessidade de demolir o imóvel, mas, agora, o processo de reforma vai ter que incluir um reforço na estrutura para que eles possam morar aqui", disse, em entrevista nesta sexta-feira (22).
Segundo a Defesa Civil de Vila Velha, engenheiros fizeram uma vistoria e não constataram problemas estruturais nos outros imóveis do entorno. "Tivemos só vidros, janelas, portas e portões quebrados. Por isso, a volta foi liberada e as pessoas já pernoitaram nas residências", detalhou Marcelo.
MUNICÍPIO FARÁ LIMPEZA DO LOCAL
Todos os escombros do imóvel que desabou serão recolhidos pela Prefeitura de Vila Velha, em uma ação conjunta da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Urbanos e da Secretaria de Obras. Como o trabalho será feito depois que o Corpo de Bombeiros fizer a perícia, ainda não há previsão para que a rua seja liberada.
A TRAGÉDIA
O desabamento do prédio de três andares aconteceu na manhã dessa quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da tragédia e revelam que houve uma explosão pouco antes do imóvel ir abaixo.
Em um total de quase 20 horas de operação, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar Larissa Morassuti com vida – a única sobrevivente – e retirou três parentes dela dos escombros, mas que morreram ainda no local:
- Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);
- Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);
- Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).
Nesta sexta-feira (22), a Larissa precisou ser transferida para a UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Os bombeiros também realizam a perícia do local para identificar a causa do desabamento.
Vizinhos de prédio que desabou em Vila Velha voltam para casa