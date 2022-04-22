Vizinho de desabamento em Vila Velha varria quintal e quase foi atingido

Elson Ribeiro da Silva, de 72 anos, varria o quintal quando prédio desabou Crédito: A Gazeta

“Estava varrendo o quintal e escutei o prédio desabando. Aquele fumaceiro todo, depois vi o que tinha ocorrido. Tudo no chão. Tinha acabado de varrer da entrada aqui de casa até o portão, onde tem aquele monte de destroço ali. Foi o tempo de eu pular para trás, por pouco não cai em mim”, relata.

"Foi um livramento. Nada caiu em cima de mim, nada me atingiu" Elson Ribeiro da Silva - Aposentado

Morando no local há 10 anos, Elson agora lamenta a tragédia e a partida dos vizinhos. “Uma situação de tristeza. Pessoas que morreram, que perderam a vida. O que abala a gente são as perdas de vida, que deixa a gente bastante chocado, pessoas que conhecemos há muitos anos, nos entristece bastante. Para minha família foram só os danos materiais, mas todos estão bem, é o que importa”, conta emocionado.

Eduardo, Larissa, Camila e Sabrina. Avô, tia, mãe e neta, respectivamente, estavam no prédio que desabou em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

VÍTIMAS DA TRAGÉDIA

Exatamente às 12h15, a doceira Larissa Morassuti e filha de Eduardo foi resgatada. Ela estava com vida, consciente e se encontra hospitalizada.

Menos de duas horas depois, a irmã dela, Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos, também foi resgatada. Após ser localizada, os socorristas intensificaram os esforços para retirá-la dos escombros, mas quando o resgate ocorreu, a mulher já estava sem vida.

A adolescente Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos, havia sido localizada com vida às 15h45, por um cão farejador chamado Case. No início, ela estava bastante comunicativa, porém, parou de conversar no fim da tarde e uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a entrar nos escombros, por um buraco de 45 centímetros de diâmetro, para levar oxigênio e medicamentos para a adolescente.

Após cerca de 30 minutos, a médica saiu dos escombros, mas não revelou o estado em que encontrou Sabrina. Os bombeiros sabiam da complexidade para resgatá-la porque estava sob lajes que desabaram, mas o trabalho era contínuo. À noite, por volta de 20h40, o corpo foi retirado.