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Tragédia

Tudo o que se sabe sobre desabamento e morte em Vila Velha; veja vídeo

Três pessoas da mesma família morreram após o desabamento de um prédio no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na última quinta-feira (21)

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 17:55

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 abr 2022 às 17:55
Após quase 20 horas de trabalho de buscas e resgates, o Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos no local onde um prédio de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (21) no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha.
Uma moradora do prédio foi resgatada com vida. O motivo do desabamento ainda é investigado. A suspeita é de que um vazamento de gás pode ter provocado a explosão e, consequentemente, o desabamento do imóvel. O local foi periciado pela corporação. 
  • QUEM MORREU NO DESABAMENTO:

  • Sabrina Morassuti, 15 anos
  • Camila Morassuti, 33 anos
  • Eduardo Cardoso, 68 anos

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