Tudo o que se sabe sobre desabamento e morte em Vila Velha; veja vídeo

Após quase 20 horas de trabalho de buscas e resgates, o Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos no local onde um prédio de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (21) no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha.
Uma moradora do prédio foi resgatada com vida. O motivo do desabamento ainda é investigado. A suspeita é de que um vazamento de gás pode ter provocado a explosão e, consequentemente, o desabamento do imóvel. O local foi periciado pela corporação.
- QUEM MORREU NO DESABAMENTO:
- Sabrina Morassuti, 15 anos
- Camila Morassuti, 33 anos
- Eduardo Cardoso, 68 anos