Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imóvel desabou

Bombeiros investigam três hipóteses para explosão em prédio em Vila Velha

Nos escombros da tragédia, a perícia encontrou materiais eletrônicos, vestígios de gases combustíveis usados em solda e livros sobre soldagem

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 13:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 abr 2022 às 13:31
Ivan Loreto, perito e capitão do Corpo de Bombeiros Crédito: Vinicius Zagoto
Após o encerramento dos trabalhos de busca por vítimas, o Corpo de Bombeiros atua agora para tentar entender o que causou o desabamento de um prédio em Cristóvão Colombo, Vila Velha. Até o fim da manhã desta sexta-feira (22), três possibilidades foram levantadas pela corporação.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o perito de incêndio e explosão do Corpo de Bombeiros, capitão Ivan Loreto, traçou três hipóteses principais: uma envolve um equipamento de solda, encontrado em meio aos escombros, o possível vazamento de gás de cozinha e, por último, o vazamento de gás de um veículo que estava no prédio.
“Encontramos livros de eletrônica, de física, algumas encomendas que haviam chegado recentemente sobre essa parte de material de eletrônica, multímetro. O que parece é que ele [idoso] tinha uma expertise para mexer com esse tipo de material. O que leva a crer que ele mexia com uma coisa relacionada a solda são os gases combustíveis que têm ali [no local do desabamento] para esse tipo de situação e também tem equipamento de solda com esse tipo de gás”, explicou.
O vazamento de gases do equipamento de solda poderia ser suficiente para gerar o colapso de toda a edificação, na avaliação de Ivan Loreto.
“Dependendo da quantidade e da forma que estivesse armazenada. O espaço era bem confinado, então, se eu estou em um espaço confinado e consigo uma combinação de ar e gás ideal, pode ter o colapso estrutural em uma ou duas colunas e aí o restante da estrutura vem abaixo, mas é uma análise preliminar. Ainda tem o trabalho pericial, que entrevista testemunhas, pessoa que sobreviveu para contar a rotina da casa e reconstituir como ocorreu”, informou.
"A gente vai buscando, de acordo com as imagens que vimos ontem, fomos cavando com o maquinário, depois com a mão mesmo, um trabalho de formiguinha, tentando achar as coisas mais relevantes que podem trazer um esclarecimento do que ocorreu"
Ivan Loreto - Perito e capitão do Corpo de Bombeiros
MATERIAIS DE SOLDA E LIVROS SOBRE SOLDAGEM ENTRE OS ESCOMBROS
  • Livros de eletrônica e física
  • Registros de encomendas
  • Multímetro (aparelho destinado a medir e avaliar grandezas elétricas)
  • Gases combustíveis
OUTROS MATERIAIS
  • A perícia também encontrou um botijão de gás
Escombros do prédio que desabou em Cristóvão Colombo, Vila Velha
Entre escombros do prédio que desabou tinham materiais de solda, eletrônicos e recipiente de gases combustíveis Crédito: Vitor Jubini
Sobre um possível vazamento de gás de cozinha, Ivan Loreto disse que essa é a primeira hipótese, logo que surge uma explosão em casa, mas até o final da manhã desta sexta-feira (22), essa fonte de gás não havia sido encontrada na área até então periciada e os técnicos iriam fazer uma busca na área do epicentro do desabamento.
Apesar de já ter três hipóteses, o perito destacou que o laudo final, que pode levar até 20 dias para ficar pronto, é que vai determinar de fato o que houve.
“Como a edificação colapsou, temos que fazer a reconstituição dela, temos que saber por onde passava gás, os pontos elétricos. É uma perícia mais delongada, porque toda a estrutura foi colapsada, temos que reconhecer como ela era antes, traçar hipóteses até chegar na final”, justificou.

VÍTIMAS DA TRAGÉDIA 

Exatamente às 12h15, a doceira Larissa Morassuti e filha de Eduardo foi resgatada. Ela estava com vida, consciente e se encontra hospitalizada.
Menos de duas horas depois, a irmã dela, Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos, também foi resgatada. Após ser localizada, os socorristas intensificaram os esforços para retirá-la dos escombros, mas quando o resgate ocorreu, a mulher já estava sem vida.
A adolescente Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos, havia sido localizada com vida às 15h45, por um cão farejador chamado Case. No início, ela estava bastante comunicativa, porém, parou de conversar no fim da tarde e uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a entrar nos escombros, por um buraco de 45 centímetros de diâmetro, para levar oxigênio e medicamentos para a adolescente.
Após cerca de 30 minutos, a médica saiu dos escombros, mas não revelou o estado em que encontrou Sabrina. Os bombeiros sabiam da complexidade para resgatá-la porque estava sob lajes que desabaram, mas o trabalho era contínuo. À noite, por volta de 20h40, o corpo foi retirado.
O idoso Eduardo Cardoso, de 68 anos, foi resgatado durante a madrugada. Com isso, as buscas foram encerradas por volta das 2h30 da manhã.
Bombeiros investigam três hipóteses para explosão em prédio em Vila Velha

EXPLOSÃO E DESABAMENTO EM VILA VELHA 

Vizinho de desabamento em Vila Velha varria quintal e quase foi atingido

"Fizemos tudo que poderíamos", diz médica que tentou socorrer menina em desabamento no ES

Amiga de jovem não estava em prédio que desabou em Vila Velha

Sobrevivente do desabamento em Vila Velha é transferida para UTI

Desabamento em Vila Velha: corpo de idoso é encontrado e buscas são encerradas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Grande Vitória Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados