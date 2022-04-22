Adolescente esfaqueia padrasto para defender a mãe em Cariacica

Homem recebeu primeiro atendimento no PA de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 43 anos foi esfaqueado pela enteada adolescente em Cariacica , na Grande Vitória. De acordo com a Polícia Militar a menina partiu pra cima do padrasto para defender a mãe, que naquele momento era agredida por ele.

A confusão aconteceu na noite desta quinta-feira (21). Durante uma discussão com a mulher, de 42 anos, o homem começou a agredi-la. Para defender a mãe, a adolescente de 15 anos pegou uma faca e o atingiu duas vezes na barriga.

Ferido, ele foi até o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage onde recebeu socorro e foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele não foi revelado.

Após esfaquear o homem a adolescente fugiu, e até a tarde desta sexta-feira (22) não havia sido localizada pelos policiais.

Policiais militares foram até o hospital e descobriram que além desta ocorrência o homem tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara da Família.

Foi dada voz de prisão para cumprir o mandado, e a Polícia Civil informou que investiga o caso desta quinta. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.