Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homem de 43 anos

Adolescente esfaqueia padrasto para defender a mãe em Cariacica

Após acertá-lo duas vezes na barriga, a jovem fugiu. Policiais descobriram que o homem era foragido e deram voz de prisão a ele ainda no hospital

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:22

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:22

Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Homem recebeu primeiro atendimento no PA de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 43 anos foi esfaqueado pela enteada adolescente em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com a Polícia Militar a menina partiu pra cima do padrasto para defender a mãe, que naquele momento era agredida por ele.
A confusão aconteceu na noite desta quinta-feira (21). Durante uma discussão com a mulher, de 42 anos, o homem começou a agredi-la. Para defender a mãe, a adolescente de 15 anos pegou uma faca e o atingiu duas vezes na barriga.
Ferido, ele foi até o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage onde recebeu socorro e foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele não foi revelado.
Após esfaquear o homem a adolescente fugiu, e até a tarde desta sexta-feira (22) não havia sido localizada pelos policiais.
Policiais militares foram até o hospital e descobriram que além desta ocorrência o homem tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara da Família.
Foi dada voz de prisão para cumprir o mandado, e a Polícia Civil informou que investiga o caso desta quinta. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Com informações do G1 ES

Veja Também

Preso suspeito de esfaquear jovem em casa noturna no Centro de Vitória

Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Vitória

Jovens são mortos a tiros no centro de Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alto lage Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?
Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos
Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados