Jovens são mortos a tiros no centro de Sooretama

Crystian (à esquerda) e Gustavo (à direita) foram mortos na noite dessa quarta-feira (20), em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar , populares informaram que havia um homem chamado Crystian caído sem vida e que ele havia sido baleado.



Eles relataram à polícia que outra pessoa, identificada como Gustavo, também foi atingida pelos tiros. Ele conseguiu fugir do local, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Pronto Atendimento do município. No entanto, não resistiu ao ferimento e morreu.

No local do crime, a prima do Crystian contou aos policiais que foram encontradas duas cápsulas de revolver calibre 38 e uma bala do mesmo calibre, assim como dois celulares e duas bicicletas.

Ainda segundo o registro da ocorrência, “foi constatado pelo perito que no corpo de Crystian, havia quatro perfurações na mão direita, três posterior da cabeça e dois nas costas”. Gustavo foi atingido na barriga.

