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Crime

Jovens são mortos a tiros no centro de Sooretama

Um rapaz de 22 anos morreu no local. Outro, de 19 anos, conseguiu fugir, foi resgatado, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 13:29

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 abr 2022 às 13:29
Os jovens Crystian da Silva de Souza, de 22 anos, e Gustavo Gomes de Menezes, de 19, foram mortos a tiros na noite dessa quarta-feira (20), na Avenida Paineras, no Centro de Sooretama, no Norte do Estado. A Polícia Civil investiga o caso.
Dois jovens são mortos após serem baleados em Sooretama
Crystian (à esquerda) e Gustavo (à direita) foram mortos na noite dessa quarta-feira (20), em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar,  populares informaram que havia um homem chamado Crystian caído sem vida e que ele havia sido baleado.
Eles relataram à polícia que outra pessoa, identificada como Gustavo, também foi atingida pelos tiros. Ele conseguiu fugir do local, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Pronto Atendimento do município. No entanto, não resistiu ao ferimento e morreu.
No local do crime, a prima do Crystian contou aos policiais que foram encontradas duas cápsulas de revolver calibre 38 e uma bala do mesmo calibre, assim como dois celulares e duas bicicletas.
Ainda segundo o registro da ocorrência, “foi constatado pelo perito que no corpo de Crystian, havia quatro perfurações na mão direita, três posterior da cabeça e dois nas costas”. Gustavo foi atingido na barriga.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

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