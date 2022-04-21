Jovens são mortos a tiros no centro de Sooretama

Os jovens Crystian da Silva de Souza, de 22 anos, e Gustavo Gomes de Menezes, de 19, foram mortos a tiros na noite dessa quarta-feira (20), na Avenida Paineras, no Centro de Sooretama, no Norte do Estado. A Polícia Civil investiga o caso.
De acordo com o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, populares informaram que havia um homem chamado Crystian caído sem vida e que ele havia sido baleado.
Eles relataram à polícia que outra pessoa, identificada como Gustavo, também foi atingida pelos tiros. Ele conseguiu fugir do local, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Pronto Atendimento do município. No entanto, não resistiu ao ferimento e morreu.
No local do crime, a prima do Crystian contou aos policiais que foram encontradas duas cápsulas de revolver calibre 38 e uma bala do mesmo calibre, assim como dois celulares e duas bicicletas.
Ainda segundo o registro da ocorrência, “foi constatado pelo perito que no corpo de Crystian, havia quatro perfurações na mão direita, três posterior da cabeça e dois nas costas”. Gustavo foi atingido na barriga.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.