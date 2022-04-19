Acidente entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101, em Sooretama

Um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas no fim da manhã desta terça-feira (19), no km 116 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, as vítimas foram socorridas por uma ambulância e levadas para um hospital.
A Eco101 informou que o trecho da via ficou interditado por cerca de uma hora para o resgate das vítimas, e foi totalmente liberado às 12h30. Para atendimento à ocorrência, foram acionados ambulância e guincho. A concessionária não informou para qual hospital os feridos foram encaminhados.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pela reportagem para informar a dinâmica do acidente e mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.