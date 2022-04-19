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Norte do ES

Acidente entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101, em Sooretama

Vítimas foram socorridas para um hospital. Segundo a Eco101, trecho ficou interditado por cerca de uma hora no fim da manhã desta terça-feira (18), mas já foi liberado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 abr 2022 às 16:44

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:44

Um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas no fim da manhã desta terça-feira (19), no km 116 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, as vítimas foram socorridas por uma ambulância e levadas para um hospital.
A Eco101 informou que o trecho da via ficou interditado por cerca de uma hora para o resgate das vítimas, e foi totalmente liberado às 12h30. Para atendimento à ocorrência, foram acionados ambulância e guincho. A concessionária não informou para qual hospital os feridos foram encaminhados.
Acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas no fim da manhã desta terça-feira (19), em Sooretama.
Acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas no fim da manhã desta terça-feira (19), em Sooretama. Crédito: Leitor | A Gazeta
Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pela reportagem para informar a dinâmica do acidente e mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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