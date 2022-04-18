Rodovias federais do ES registram duas mortes no feriadão de Semana Santa

As rodovias federais que cortam o Espírito Santo registraram duas mortes no feriadão de Semana Santa deste ano. No período, entre quinta-feira (14) e domingo (17), 36 acidentes foram registrados, deixando 13 pessoas feridas. A redução de feridos foi de 59% se comparado com o mesmo período do ano quando o número foi 32. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado.

Segundo a PRF, durante a Operação Semana Santa, foram aplicados 238 autos de infração por falta do uso de cinto de segurança e de cadeirinha para crianças. A corporação registrou um aumento no fluxo de veículos que, segundo ela, está diretamente relacionado à flexibilização da pandemia

PRF realizou a Operação Semana Santa durante quatro dias, de quinta-feira (14) a domingo (17) Crédito: Carlos Alberto Silva

A PRF informou que a fiscalização foi intensificada para reduzir o número de acidentes e vítimas. A Operação Semana Santa 2022 foi encerrada às 23h59 desse domingo (17).

DADOS NACIONAIS DA SEMANA SANTA