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Operação da PRF

Rodovias federais do ES registram duas mortes no feriadão de Semana Santa

Foram 36 acidentes, com 13 pessoas feridas de quinta-feira (14) a domingo (17) nas estradas federais.No período, foram 238 multas por falta do uso de cinto de segurança e de cadeirinha para crianças
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

18 abr 2022 às 15:34

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 15:34

As rodovias federais que cortam o Espírito Santo registraram duas mortes no feriadão de Semana Santa deste ano. No período, entre quinta-feira (14) e domingo (17), 36 acidentes foram registrados, deixando 13 pessoas feridas. A redução de feridos foi de 59% se comparado com o mesmo período do ano quando o número foi 32. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado.
Segundo a PRF, durante a Operação Semana Santa, foram aplicados 238 autos de infração por falta do uso de cinto de segurança e de cadeirinha para crianças. A corporação registrou um aumento no fluxo de veículos que, segundo ela, está diretamente relacionado à flexibilização da pandemia
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
PRF realizou a Operação Semana Santa durante quatro dias, de quinta-feira (14) a domingo (17) Crédito: Carlos Alberto Silva
A PRF informou que a fiscalização foi intensificada para reduzir o número de acidentes e vítimas. A Operação Semana Santa 2022 foi encerrada às 23h59 desse domingo (17).

DADOS NACIONAIS DA SEMANA SANTA

Durante os quatro dias de fiscalização, a PRF registrou 53 mortes nas rodovias federais no Brasil, e o número de feridos chegou a 92. Além disso, 657 prisões foram realizadas e 120 veículos roubados foram recuperados durante os quatro dias de operação especial.

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