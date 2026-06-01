Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades

Para Felipe Guimarães, investimentos limitados nas atividades de internacionalização nos últimos anos também podem ter afetado indicadores como mobilidade de estudantes e pesquisadores (do Brasil ao exterior e vice-versa) e publicações com acadêmicos no exterior, entre outros.





O financiamento limitado, acrescenta Guimarães, pode não "impulsionar" pesquisadores, já que há custos para deslocamento, aquisição de equipamentos e materiais. Além disso, algumas revistas internacionais de impacto cobram altas taxas para publicação, nem sempre acessíveis aos pesquisadores.





"Questões linguísticas também podem interferir, já que alguns indicadores apontam que menos de 5% da população brasileira têm alguma proficiência em idioma estrangeiro. Isso dificulta a colaboração com muitos países”, explica.



Para ampliar parcerias e sua presença internacional, o secretário de Relações Internacionais destaca que a universidade tem aumentado a oferta de bolsas, auxílios e cursos.





“A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Ufes lançou editais com recursos para mobilidade de professores da Ufes ao exterior, e também edital para trazer pesquisadores externos à Ufes”, lembra.



Guimarães cita, ainda, a oferta de cursos de idiomas para fins de internacionalização: inglês, espanhol e português como língua estrangeira. São 540 vagas a cada trimestre, 2.160 vagas ao ano.



"Ainda assim, a Ufes continua na faixa das 30 melhores universidades do Brasil. Se formos considerar apenas as federais, que são cerca de 70, estamos numa faixa intermediária", valoriza.



O secretário afirma que, para a sociedade capixaba, a Ufes estar entre as instituições brasileiras mais bem colocadas em um ranking internacional significa possibilidades de participar de redes internacionais de pesquisa (com acesso a outros conhecimentos e tecnologias), realizar programas de mobilidade (física e virtual) e aprender novos idiomas e conhecer novas culturas, além de poder divulgar em âmbito mundial os conhecimentos e tecnologias desenvolvidos.