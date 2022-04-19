Noroeste do ES

Casal de namorados morre em acidente de moto em Nova Venécia

Thais Lopes Nass, de 20 anos, estava na garupa, e Arislan Liberato, de 21, conduzia o veículo. Uma testemunha relatou à PM que o jovem teria perdido o controle da direção, na manhã desta terça (19)

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 15:34

Viviane Maciel

Thais Lopes Nass e Arislan Liberato, que morreram no acidente, namoravam há cerca de dois anos Crédito: Leitor | A Gazeta
Um casal morreu em um acidente de moto na manhã desta terça-feira (19), na localidade de Córrego Caboclo, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. No veículo, estavam Thais Lopes Nass, de 20 anos, na garupa, e Arislan Liberato, de 21, na condução. Uma testemunha relatou à Polícia Militar que o motociclista perdeu o controle da direção e a moto caiu, derrapando por alguns metros.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência, mas quando a equipe chegou ao local os jovens já estavam mortos. Segundo um tio de Thais, o casal namorava há cerca de dois anos e planejava se casar.
Casal morreu em um acidente de moto na manhã desta terça-feira (19) na rodovia ES 130 Crédito: Leitor | A Gazeta
Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia no local. A corporação informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. 
Ainda por nota a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras de Nova Venécia. A corporação destacou que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".
