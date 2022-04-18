Acidente deixa uma pessoa ferida na Reta da Penha, em Vitória

Um acidente envolvendo dois carros da marca Hyundai deixou uma pessoa ferida na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (18).
O Corpo de Bombeiros informou que um dos ocupantes dos veículos estava em estado de choque. No local da ocorrência, os militares prestaram os primeiros socorros à vítima, que apresentava lesões. Segundo a corporação, não houve necessidade de desencarceramento.
A vítima foi transportada pelos Bombeiros até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no mesmo município, onde foi deixada aos cuidados da equipe médica.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.