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Praia do Canto

Acidente deixa uma pessoa ferida na Reta da Penha, em Vitória

Segundo o Corpo de Bombeiros, acidente foi entre dois carros e um dos ocupantes estava em estado de choque. Colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (18)

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 15:20

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

18 abr 2022 às 15:20
Acidente
Acidente entre dois veículos deixa um ferido na Praia do Canto Crédito: Ricardo Medeiros
Um acidente envolvendo dois carros da marca Hyundai deixou uma pessoa ferida na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (18).
Corpo de Bombeiros informou que um dos ocupantes dos veículos estava em estado de choque. No local da ocorrência, os militares prestaram os primeiros socorros à vítima, que apresentava lesões. Segundo a corporação, não houve necessidade de desencarceramento.
A vítima foi transportada pelos Bombeiros até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no mesmo município, onde foi deixada aos cuidados da equipe médica.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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