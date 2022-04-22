Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Vitória

Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local onde o crime aconteceu nesta sexta-feira (22), no bairro Maria Ortiz, em Vitória

Segundo apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o suspeito teria entrado na barbearia por volta das 9h e identificado o alvo, que estava sentado nas cadeiras de espera. Nesse momento, ele teria sacado a arma e disparado pelo menos cinco tiros, fugindo de moto logo depois.