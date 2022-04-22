Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Vitória

Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (22), dentro de uma barbearia no bairro Maria Ortiz, em Vitória. No momento do crime, o estabelecimento funcionava normalmente e o criminoso teria se aproveitado disso para se passar por cliente e atirar na vítima.
Segundo apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o suspeito teria entrado na barbearia por volta das 9h e identificado o alvo, que estava sentado nas cadeiras de espera. Nesse momento, ele teria sacado a arma e disparado pelo menos cinco tiros, fugindo de moto logo depois.
No local do crime, policiais militares relataram à reportagem que pessoas que conheciam a identificaram como Leandro — também conhecido pelo apelido de "Liliquinho" — e disseram que teria cerca de 30 anos. O corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Em nota, a Polícia Civil informou que ninguém havia sido detido até a tarde desta sexta-feira (22) e que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Quem tiver informações sobre o assassinato deve contribuir pelo Disque-Denúncia (181).