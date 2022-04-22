Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em plena luz do dia

Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Vitória

Estabelecimento fica no bairro Maria Ortiz. Suspeito se passou por cliente, atirou na vítima e fugiu de moto na manhã desta sexta-feira (22)

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2022 às 15:26
Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local onde o crime aconteceu nesta sexta-feira (22), no bairro Maria Ortiz, em Vitória
Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local onde o crime aconteceu nesta sexta-feira (22), no bairro Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Samy Ferreira
Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (22), dentro de uma barbearia no bairro Maria Ortiz, em Vitória. No momento do crime, o estabelecimento funcionava normalmente e o criminoso teria se aproveitado disso para se passar por cliente e atirar na vítima.
Segundo apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o suspeito teria entrado na barbearia por volta das 9h e identificado o alvo, que estava sentado nas cadeiras de espera. Nesse momento, ele teria sacado a arma e disparado pelo menos cinco tiros, fugindo de moto logo depois.
No local do crime, policiais militares relataram à reportagem que pessoas que conheciam a identificaram como Leandro — também conhecido pelo apelido de "Liliquinho" — e disseram que teria cerca de 30 anos. O corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Em nota, a Polícia Civil informou que ninguém havia sido detido até a tarde desta sexta-feira (22) e que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Quem tiver informações sobre o assassinato deve contribuir pelo Disque-Denúncia (181).

Veja Também

Professor baleado no ES: polícia acredita em crime passional e procura atirador

Motorista é atingido por bala perdida na cabeça durante tiroteio em Cariacica

Bombeiros investigam três hipóteses para explosão em prédio em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato homicídio Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados