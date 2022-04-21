Motorista é atingido por bala perdida na cabeça durante tiroteio em Cariacica

Vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto

Um motorista de 49 anos foi baleado na cabeça na noite desta quarta-feira (20) no bairro Presidente Médici, em Cariacica . Segundo a polícia, o homem foi vítima de uma bala perdida durante uma troca de tiros entre grupos criminosos.

Testemunhas contaram para os policiais que o motorista estava na frente da própria casa conversando com dois vizinhos quando apareceram cerca de oito homens armados. Alguns usavam camisas parecidas com as da Polícia Civil.

Esses homens mandaram os moradores entrarem nas casas. Os três correram, mas o motorista voltou para fechar o portão da residência. Foi quando apareceu outro grupo armado. Os criminosos começaram o tiroteio e uma bala atingiu a cabeça do motorista.

A vítima foi socorrida por um parente e precisou ser internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

A reportagem não encontrou os familiares do homem baleado. Moradores do bairro Presidente Médici estão assustados e não quiseram gravar entrevista.

Já a Polícia Militar informou que não daria mais detalhes porque a assessoria de imprensa da corporação não tem acesso aos boletins de plantões anteriores durante feriados e finais de semana.

A TV Gazeta também procurou a Polícia Civil para saber mais sobre a investigação do caso, mas não havia obtido resposta até a última atualização deste texto.