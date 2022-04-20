Ônibus é incendiado na mesma rua em que jovem foi morto em Vila Velha

Um ônibus que faz a linha 610 (Terminal de Itaparica x Terminal de Vila Velha) foi incendiado no início da noite desta quarta-feira (20). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o coletivo em chamas no meio da Rua Moema, no bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha.

TV Gazeta, o ato criminoso ocorreu na Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, o ato criminoso ocorreu na mesma rua em que um jovem foi assassinado com mais de 40 tiros . Apesar dos danos ao veículo, não houve registro de feridos. O local foi interditado porque o incêndio atingiu a fiação elétrica da região. A reportagem demandou a EDP, que informou ter enviado equipe de inspeção ao local, mas não há registro de clientes afetados.

Ainda de acordo com a TV Gazeta, que esteve no local, policiais informaram que cinco homens entraram no ônibus e mandaram todos os passageiros saírem. Deram ordem ainda ao motorista para que ele desviasse a rota e parasse na Rua Moema. Quando o condutor saiu do ônibus, o grupo botou fogo no veículo. Um suspeito já foi detido pela polícia.

A Polícia Civil informou que o suspeito detido tem 26 anos, e foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, pela Guarda Municipal. O nome não foi divulgado. Ele foi autuado em flagrante por causar incêndio, expondo a perigo a vida, em veículo de transporte coletivo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. "Por se tratar de uma investigação em andamento, outros detalhes não serão repassados para não atrapalhar a investigação", finalizou a PC, por meio de nota.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) confirmou que não houve feridos na ocorrência, e apontou que já são 19 ônibus incendiados entre 2020 e 2022, com prejuízo médio de R$ 400 mil por veículo. Veja nota na íntegra:

A empresa responsável pelo coletivo informa que o ônibus incendiado pertence a linha 610. Nenhum passageiro ficou ferido. O GVBus informa, por sua vez, que, entre 2020 e 2022, foram registrados 19 ônibus incendiados por iniciativa de criminosos. Os prejuízos, que giram em torno de R$ 400 mil em média por veículo incendiado (valor médio de um novo), recaem em todo o sistema, porém, no bruto, são arcados pela empresa proprietária do ônibus queimado. Destacamos que, embora os Consórcios possuam veículos reservas para garantir a operação, a destruição de um coletivo gera transtornos, já que um ônibus novo demora em torno de três meses para ser fabricado, além do período dos trâmites legais para que ele entre em circulação.

Ônibus ficou completamente destruído após ser incendiado em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

A Polícia Militar informou que equipes da Força Tática, Batalhão de Missões Especiais (BME) e radiopatrulhas do 4° Batalhão auxiliaram na ocorrência no bairro.

SEGUNDO ATO DE VANDALISMO EM MENOS DE 48H

Ônibus é depredado na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

Segundo apuração da TV Gazeta, o grupo ainda tentou incendiar o coletivo, mas não conseguiu. Pneus foram usados pra fechar a rodovia, que chegou a ficar interditada nos dois sentidos.