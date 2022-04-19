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Ônibus é alvo de ataque na Rodovia do Sol em Vila Velha

O caso ocorreu próximo ao viaduto de Terra Vermelha na noite desta segunda (18). Segundo apuração da TV Gazeta, um grupo de pessoas ainda tentou incendiar o coletivo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 abr 2022 às 07:17

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 07:17

Ônibus é depredado na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Ônibus é depredado na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
Um ônibus foi alvo de um ataque na noite de segunda-feira (18), no quilômetro 17 da Rodovia do Sol, em Vila Velha, Grande Vitória. O caso ocorreu próximo ao viaduto de Terra Vermelha. Nas imagens enviadas à reportagem é possível ver que o para-brisa e as janelas do coletivo foram apedrejados.
Motoristas registraram fumaça saindo do ônibus. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, um grupo de pessoas tentou incendiar o coletivo. Testemunhas relataram à reportagem que o grupo ainda usou pneus para fechar a rodovia e só se dispersou com a chegada da Polícia Militar.
A Rodosol, concessionária responsável pela via, informou que o fato começou às 20h30 e as pistas nos dois sentidos ficaram interditadas. Destacou ainda que uma equipe foi até o local para apagar o fogo no ônibus e evitar que as chamas se espalhassem.
As polícias Militar e Civil foram demandas sobre o caso. O texto será atualizado com as respostas. 

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