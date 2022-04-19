Ônibus é alvo de ataque na Rodovia do Sol em Vila Velha

Ônibus é depredado na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

Um ônibus foi alvo de um ataque na noite de segunda-feira (18), no quilômetro 17 da Rodovia do Sol, em Vila Velha , Grande Vitória. O caso ocorreu próximo ao viaduto de Terra Vermelha. Nas imagens enviadas à reportagem é possível ver que o para-brisa e as janelas do coletivo foram apedrejados.

Motoristas registraram fumaça saindo do ônibus. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, um grupo de pessoas tentou incendiar o coletivo. Testemunhas relataram à reportagem que o grupo ainda usou pneus para fechar a rodovia e só se dispersou com a chegada da Polícia Militar.

A Rodosol, concessionária responsável pela via, informou que o fato começou às 20h30 e as pistas nos dois sentidos ficaram interditadas. Destacou ainda que uma equipe foi até o local para apagar o fogo no ônibus e evitar que as chamas se espalhassem.