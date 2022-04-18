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Técnico de som erra música na missa de abertura do Oitavário e provoca risadas

O vigário provincial Gustavo Medella pediu o técnico de som, Vanderley, para colocar uma música para que os fiéis prestassem atenção na letra, mas todos foram surpreendidos com um reggae
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2022 às 20:52

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 20:52

Um momento inesperado gerou muita descontração na missa de abertura do Oitavário, que aconteceu neste domingo (17), no Convento da Penha. Em um determinado momento da celebração, o vigário provincial Gustavo Medella pediu ao técnico de som Vanderley para colocar uma música para que os fiéis prestassem atenção na letra. Entretanto, a música que foi tocada não era a que o vigário esperava, o que arrancou gargalhadas de boa parte dos 2 mil fiéis presentes. 
O momento que era para ser reflexivo acabou se tornando de muita alegria quando todos foram surpreendidos pelo reggae que Vanderley soltou ao apertar o play. Com muito bom humor, a situação foi rapidamente contornada e o clima que era para ser de espiritualidade demorou um pouco mais para acontecer, mas nada que tirasse a profundidade da celebração. 
A missa de abertura do Oitavário marcou o início da tradicional Festa da Penha, que conta com uma programação especial até à próxima segunda-feira (25).

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