De medidas sanitárias a acesso ao Convento: veja regras da Festa da Penha

Convento da Penha, palco da maior festa religiosa do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

Já embalados com a aura de devoção da Festa da Penha , os fiéis vivem a expectativa de participar, enfim, de uma programação presencial, após duas edições com atividades predominantemente virtuais.

" A Comissão Organizadora da Festa da Penha seguirá a orientação do governo do Estado, bem como as recomendações da Arquidiocese de Vitória, no sentido de que o uso da máscara não é mais obrigatório. Quem se sentir inseguro pode ficar à vontade para utilizar a máscara, o importante é estar confortável. Também vale destacar que vamos manter a programação virtual do evento. Então, quem não se sentir seguro vai poder acompanhar a nossa programação de casa, através das redes sociais do Convento e veículos parceiros." Frei Djalmo Fuck - Guardião do Convento

Veja a seguir o que já foi definido para o evento, que acontece deste domingo (17) a 25 de abril.

Acesso de carros fica proibido

Desde o dia 09, em razão do crescente número de pedestres que sobem ao Convento, ficou totalmente proibida a subida de carros particulares ao Campinho do Convento, durante a semana e nos fins de semana.

A nova regra de restrição vale também para as equipes de liturgia, cantores e ministros da Eucaristia, que poderão usar gratuitamente o serviço de vans, sem necessidade de filas.

A única exceção para subir de carro ao Convento são pessoas com mobilidade reduzida extrema, controlada rigorosamente pelos porteiros.

Vans para o transporte

O local oferece serviço de transporte em vans com valores acessíveis. Subida e descida: R$ 5,00. Apenas subida ou apenas descida: R$ 3,50.

Formas de pagamento: dinheiro, Pix ou PicPay. Os bilhetes podem ser adquiridos na portaria do Convento e no ponto de embarque e desembarque localizado no Campinho.

Caminhada é opção

O acesso pode ser feito também caminhando, seja pela Estrada Principal, de 1.200 metros, seja pela “Ladeira da Penitência”, com 500 metros de subida íngreme.

Distanciamento é recomendado

Não haverá controle em relação ao distanciamento. A organização do evento incentiva os fiéis para que, de modo consciente, mantenham esse afastamento, evitando aglomeração.

Há uma tenda instalada no Campinho, que oferece espaços sombreados. Antes da tenda, os fiéis buscavam abrigo embaixo de árvores, o que provocava justamente alguns pontos de maior ajuntamento de pessoas. Com a tenda, que permanecerá durante a Festa, o público fica mais espalhado. Lá tem, ainda, em torno de 300 cadeiras.

Santuário reformado

Haverá atividade no Santuário, que passou por meses de obras de restauração e manutenção do piso, forro e pintura interna. O local estará aberto à visitação e também para participações nas celebrações eucarísticas.

Convento da Penha passou por reforma no piso, paredes internas e externas Crédito: Carlos Alberto Silva

Vacinação

Seguindo a nova diretriz sanitária, não será exigido passaporte vacinal. A recomendação é que pessoas não vacinadas avaliem a sua participação, mas não haverá regras impostas.

Álcool em gel

Há dispensers distribuídos por todo o Convento para que as pessoas continuem a higienizar as mãos. Esse cuidado será mantido durante a Festa da Penha.

A organização reforça que incentiva os fiéis a continuarem se cuidado neste ano, pois o próprio tema desta edição 2022, "Saúde dos Enfermos, rogai por nós", conclama a esses atos.

"Nós que confiamos na maternal proteção de Deus, por meio da intercessão de Nossa Senhora da Penha, confiamos na ciência e na proteção dela. Sabemos que Nossa Senhora é para nós 'Saúde dos Enfermos'. Este tempo ainda exige cuidado mútuo, empatia, zelo. Um grande ensinamento da Festa é de nos fazer cuidadosos, zelosos." Convento da Penha - Em nota

O Convento, acrescenta a nota, está foi preparado para receber milhões de pessoas. "Estamos trabalhando incansavelmente para preservar nossa história, nosso monumento, e cuidamos sempre para que o Santuário possa continuar a ser o refúgio de muitas pessoas. O Papa Francisco fala: 'Não podemos sair desta pandemia da mesma forma que entramos. Ou saímos melhores, ou piores'. Cabe a reflexão."