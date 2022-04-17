Festa da Penha de A a Z: guia mostra as novidades e atrações. Confira

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Estamos no mês da Festa da Penha. A programação tem início neste domingo (17) e segue até dia 25. Na página especial em A Gazeta , você fica por dentro de tudo o que está rolando.

A banda capixaba Clube Big Beatles fará show com a participação do Padre Anderson Gomes. Será na quinta (21), às 19h30, no Campinho do Convento. A programação completa você confere aqui.

A Festa da Penha é destaque na exposição "Procissão Fotográfica" , que está aberta a visitação no Boulevard Shopping Vila Velha. A mostra traz imagens produzidas por alunos de Comunicação Social da Faesa. São mais de 20 anos de registro da história de homenagens à padroeira do Estado.

A cantora, atração nacional do evento, fará show no dia 24, às 19h30, logo após a Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres, no Parque da Prainha.

Missas do Oitavário: ao vivo, no Romaria dos Homens (23), às 18 horas): no Missa de Encerramento, no dia 25 de abril, para todo o Estado, às 17h, no portal de notícias Fique atento às transmissões pela Rede Gazeta.ao vivo, no site e no Facebook de A Gazeta.(23), às 18 horas): no site e no Facebook de A Gazeta.no dia 25 de abril, para todo o Estado, às 17h, no portal de notícias G1 ES e na TV Gazeta. Confira nesta matéria todos os detalhes.

O chassi desse veículo Toyota é base do novo Penhamóvel, que estreia nesta edição da Festa da Penha. O modelo substitui aquele que estava nas ruas havia mais de 10 anos, o qual foi montado a partir de um chassi de Fusca. Confira todos os detalhes do upgrade nesta matéria.

Às 8h de sábado (23), acontece a Romaria das Pessoas com Deficiência. A procissão vai começar na Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha, e terminar na Prainha de Vila Velha, quando será realizada uma missa na Igreja do Rosário.

É uma das principais mensagens de esperança dadas aos fiéis durante a Festa da Penha, que tem início justamente neste Domingo de Páscoa.

A Língua Brasileira de Sinais será destaque no programa "Salve Mãe das Alegrias", nas missas do Oitavário e na programação noturna durante as transmissões feitas pelo Convento. Além disso, as pessoas da comunidade surda que forem acompanhar a programação presencial vão ter espaço reservado próximo ao tradutor nas missas.

Domingo (17): 5h, 7h, 9h, 11h / 16h – Missa de Abertura da Festa da Penha -Segunda (18), terça (19), quarta (20), quinta (21), sexta (22): 7h, 9h, 11h / 16h - Sábado (23): 7h, 9h, 11h, 16h. / Missa de Envio da Romaria dos Homens, na Catedral de Vitória: 18h / Missa de Encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha: 23h. Domingo (24): 5h, 7h, 9h, 11h / Missa de encerramento da Romaria das Mulheres: 17h. Segunda-feira (25): Dia de Nossa Senhora da Penha. Haverá missas ao longo de todo o dia. : 5h, 7h, 9h, 11h / 16h – Missa de Abertura da Festa da Penha -7h, 9h, 11h / 16h -: 7h, 9h, 11h, 16h. / Missa de Envio da Romaria dos Homens, na Catedral de Vitória: 18h / Missa de Encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha: 23h.: 5h, 7h, 9h, 11h / Missa de encerramento da Romaria das Mulheres: 17h.Dia de Nossa Senhora da Penha. Haverá missas ao longo de todo o dia. Confira a programação

Está proibida a subida desses automóveis ao Campinho do Convento (a única exceção, fora do horário das missas, é para pessoas veículos que transportam pessoas com mobilidade reduzida extrema). O Santuário oferece o serviço de transporte em vans. Para subir e descer de van, o valor é R$ 5. Apenas subida ou apenas descida: R$ 3,50.

Fará apresentação na próxima quarta-feira (20), quarto dia do Oitavário, às 19h30, no Santuário de Vila Velha.

Campanha que mobiliza os fiéis a doar alimentos não perecíveis. Recolhe itens como feijão, arroz, pó de café e leite em pó. Os pontos de arrecadação serão distribuídos ao longo das romarias dos Homens, no sábado, dia 23; das Mulheres, dia 24; e na Missa de Encerramento, dia 25, além da entrada do Convento da Penha todos os dias. A meta é atingir pelo menos 500 toneladas de alimentos.

É o número da edição deste ano, que tem como tema "Saúde dos enfermos, rogai por nós". A 452ª Festa da Penha marca também a volta da programação presencial depois de dois anos de atividades predominantemente virtuais.

As duas estruturas metálicas que retratam a Virgem da Penha já estão acesas . As imagens ganharam dois novos endereços: Avenida Gil Veloso, Praia da Costa, na altura da Avenida Champagnat, em Vila Velha; e Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra. Cada uma delas tem 17 metros e conta com mais de 120 mil lâmpadas. A Praça do Papa, em Vitória, este ano não recebe o monumento.

Não será obrigatório. Porém, quem se sentir inseguro, temendo contágio da Covid-19, pode ficar à vontade para fazer uso dessa proteção, informa a organização da Festa da Penha.

Com as liberações promovidas pelo governo do Estado, não haverá regras de distanciamento, mas uma tenda instalada no Campinho pode ajudar a abrigar a multidão e evitar intensa concentração em alguns pontos. Dispensers com álcool em gel estão distribuídos por áreas internas e externas do Convento.