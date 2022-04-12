Festa da Penha: Santas iluminadas são acesas em Vila Velha e na Serra
As duas estruturas metálicas que retratam a Virgem da Penha, localizadas em Vila Velha e na Serra, foram acesas por volta das 19h desta terça-feira (12). As Santas Iluminadas ganharam dois novos endereços: Avenida Gil Veloso, no bairro Praia da Costa; e Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. Cada imagem tem 17 metros e conta com mais de 120 mil lâmpadas.
A inauguração ocorreria no último fim de semana, mas foi adiada em razão dos atrasos de fornecedores do material. A iluminação das estruturas da padroeira dos capixabas acontece às vésperas da Festa da Penha, que será realizada de 17 a 25 de abril.
Confira onde ficam as estruturas:
- Avenida Gil Veloso, na altura da Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha
- Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra
A Praça do Papa, em Vitória, deixa de receber o monumento, que foi o único palco da atração nos dois anos anteriores do evento.
As obras metálicas na Serra e em Vila Velha foram projetadas pelo artista Mario Gallerani. Segundo o Frei Djalmo, Guardião do Convento da Penha, cada estrutura terá mais de 120 mil lâmpadas e mede 17 metros de altura. "A intenção é que possamos pedir e agradecer à Mãe por nunca termos ficado sozinhos, mesmo no período mais difícil", diz.
Festa da Penha: Santa Iluminada em Jacaraípe, na Serra
FESTA DA PENHA VOLTA A SER PRESENCIAL EM 2022
Quase três anos depois, a Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil, voltará a ter programação totalmente presencial neste ano. Os fiéis e devotos poderão, enfim, voltar ao campinho do Convento da Penha na celebração, que será realizada entre os dias 17 e 25 de abril.
Com as regras estabelecidas pelo governo do Estado, o uso de máscara não será obrigatório. A decisão foi anunciada no dia 24 de março pela Comissão Organizadora, que informou ainda que vai manter a celebração de maneira on-line de forma paralela à programação presencial.
Nos dois anos anteriores, a festa ocorreu com restrições devido à pandemia da Covid-19. Em 2020, a decisão aconteceu dias antes do início da Festa da Penha, que estava completando 450 anos. As transmissões das missas foram feitas pela internet. Em 2021 não foi diferente, com uma programação em formato virtual. Agora, com um novo cenário da pandemia e com uma ampla cobertura vacinal, a decisão tomada permite que os fiéis ocupem o Convento da Penha.