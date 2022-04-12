Santa Iluminada foi acesa no bairro Jacaraípe, na Serra Crédito: Edson Reis

Your browser does not support the audio element. Festa da Penha: Santas iluminadas são acesas em Vila Velha e na Serra

As duas estruturas metálicas que retratam a Virgem da Penha, localizadas em Vila Velha e na Serra , foram acesas por volta das 19h desta terça-feira (12). As Santas Iluminadas ganharam dois novos endereços: Avenida Gil Veloso, no bairro Praia da Costa; e Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. Cada imagem tem 17 metros e conta com mais de 120 mil lâmpadas.

A inauguração ocorreria no último fim de semana, mas foi adiada em razão dos atrasos de fornecedores do material. A iluminação das estruturas da padroeira dos capixabas acontece às vésperas da Festa da Penha , que será realizada de 17 a 25 de abril.

Santa Iluminada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Roberto Pratti

Confira onde ficam as estruturas:

Avenida Gil Veloso, na altura da Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha



Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra



A Praça do Papa, em Vitória, deixa de receber o monumento, que foi o único palco da atração nos dois anos anteriores do evento.

As obras metálicas na Serra e em Vila Velha foram projetadas pelo artista Mario Gallerani. Segundo o Frei Djalmo, Guardião do Convento da Penha, cada estrutura terá mais de 120 mil lâmpadas e mede 17 metros de altura. "A intenção é que possamos pedir e agradecer à Mãe por nunca termos ficado sozinhos, mesmo no período mais difícil", diz.

Festa da Penha: Santa Iluminada em Jacaraípe, na Serra

FESTA DA PENHA VOLTA A SER PRESENCIAL EM 2022

Com as regras estabelecidas pelo governo do Estado, o uso de máscara não será obrigatório. A decisão foi anunciada no dia 24 de março pela Comissão Organizadora , que informou ainda que vai manter a celebração de maneira on-line de forma paralela à programação presencial.