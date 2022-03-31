Os detalhes da restauração do Convento da Penha, cartão-postal do ES

A Gazeta Carlos Alberto Silva teve acesso especial ao ambiente para registrar imagens de um dos principais cartões-postais do O Santuário do Convento da Penha recebe uma nova mão de tinta em um processo de restauração comandado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) . Com orçamento de R$ 400 mil, a ideia é recuperar o piso de madeira, que está parcialmente quebrado, pintar as paredes e restaurar os sinos do local. Também foi preciso injetar veneno e nivelar uma imagem de Jesus Cristo, que estava com buracos feitos por cupins. O repórter fotográfico deCarlos Alberto Silva teve acesso especial ao ambiente para registrar imagens de um dos principais cartões-postais do Espírito Santo

O recurso é proveniente de emenda parlamentar. Segundo o Iphan, a última vez que o Convento passou por um processo semelhante foi entre janeiro de 2009 e dezembro de 2011, quando o altar-mor foi restaurado. Essa parte do santuário está isolada e não foi alterada durante o atual processo.

Convento da Penha passa por reforma no piso, paredes internas e externas Crédito: Carlos Alberto Silva

Convento da Penha passa por reforma no piso, paredes internas e externas. Crédito: Carlos Alberto Silva

Durante a restauração, não vão ser alteradas cores ou disposição de imagens no local. Algumas partes, inclusive, estão cobertas por uma lona preta. Imagens do repórter fotográfico Carlos Alberto Silva mostram o movimento dos trabalhadores no local, pintando as paredes e colocando novas madeiras no piso.

Enquanto trabalham no interior do Convento da Penha, um levantamento da parte elétrica está sendo realizado no local, e será instalado um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o Frei Djalmo Fuck contou que as obras estão sendo feitas também durante a noite. Tudo isso para deixar o Santuário pronto no prazo, marcado para o dia 5 de abril. Segundo o Guardião do Convento, o prazo foi combinado com as empresas contratadas e a expectativa fica ainda maior ao saber que o local será palco da Festa da Penha 2022 em edição presencial.

Um dos responsáveis pelo processo é o restaurador Aílton Costa, conhecido como "Mineiro". Ele contou à reportagem de A Gazeta que imagens e quadros são retirados dos locais para receberem reforma ou restauro. A ideia é deixar os itens bem conservados e com melhor aparência. A imagem do Cristo, por exemplo, que recepciona fiéis em um dos santuários do Convento da Penha, apresentava buracos com cupins.

"Tiramos os quadros e algumas imagens para preservação. Estou mexendo no Cristo, que fica lá na frente. Essa imagem recebe mais atenção do público, muitas pessoas passam a mão nele, o que acaba desgastando a pintura. Nos buracos de cupim, injetei veneno e preenchi o espaço com outro produto. Tenho que deixar tudo pronto até a Festa da Penha" Aílton Costa, o "Mineiro" - Restaurador que está trabalhando no Convento da Penha

A imagem de Jesus Cristo recebeu um nivelamento, tampando os buracos feitos pelos cupins. É usado um produto líquido branco. Após preencher os buracos, é feita uma pintura especial, mantendo as cores originais.

Parte da imagem de Jesus Cristo, que estava danificada devido a cupins, foi restaurada no Convento da Penha Crédito: Aílton Costa ("Mineiro")

SANTUÁRIO RESTAURADO RECEBERÁ FIÉIS NA FESTA DA PENHA

O processo de restauração do santuário coincide com a retomada da programação presencial da Festa da Penha . Após dois anos seguidos com restrições devido à pandemia da Covid-19, a Comissão Organizadora do evento anunciou na última quinta-feira (24) que as missas e romarias presenciais estão de volta.

Paredes receberam uma nova mão de tinta no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Para o Frei Djalmo Fuck, a restauração do santuário se torna ainda mais especial com o anúncio, visto que os devotos de Nossa Senhora da Penha poderão encontrar o Convento "ainda mais lindo", nas palavras do Guardião do local.

"Temos o dever se conservar tudo aquilo que recebemos como história. Nos alegra saber que iremos ter uma festa presencial e as pessoas poderão ver nosso Santuário ainda mais belo. Depois de muitas restrições durante a pandemia, o Convento está ainda mais lindo. A festa, para nós capixabas, é o grande evento do Brasil" Frei Djalmo Fuck - Guardião do Convento da Penha

Um dos principais cartões-postais do Espírito Santo, Convento da Penha recebe restauração

A edição 452ª Festa da Penha, que acontece em 2022, tem o tema "Saúde dos enfermos, rogai por nós", trecho da Ladainha de Nossa Senhora. A escolha é uma alusão à retomada com cautela durante a pandemia.

"Estamos pensando a saúde como um todo, não apenas a saúde física. Lembrando daqueles que se sentiram frágeis emocionalmente, com tanta briga, tanta confusão. A Festa da Penha é uma celebração do encontro", diz o Guardião do Convento.

VISITAÇÕES SUSPENSAS DEVEM SER RETOMADAS EM ABRIL