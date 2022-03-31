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Reforma no Convento da Penha
Convento da Penha passa por reforma no piso, paredes internas e externas. Carlos Alberto Silva
História conservada

Os detalhes da restauração do Convento da Penha, cartão-postal do ES

Todos os trabalhos são coordenados pelo Iphan, com orçamento que se aproxima de meio milhão de reais

Alberto Borém

Estagiário

Publicado em 31 de Março de 2022 às 16:10

Publicado em

31 mar 2022 às 16:10
O Santuário do Convento da Penha recebe uma nova mão de tinta em um processo de restauração comandado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com orçamento de R$ 400 mil, a ideia é recuperar o piso de madeira, que está parcialmente quebrado, pintar as paredes e restaurar os sinos do local. Também foi preciso injetar veneno e nivelar uma imagem de Jesus Cristo, que estava com buracos feitos por cupins. O repórter fotográfico de A Gazeta Carlos Alberto Silva teve acesso especial ao ambiente para registrar imagens de um dos principais cartões-postais do Espírito Santo.
O recurso é proveniente de emenda parlamentar. Segundo o Iphan, a última vez que o Convento passou por um processo semelhante foi entre janeiro de 2009 e dezembro de 2011, quando o altar-mor foi restaurado. Essa parte do santuário está isolada e não foi alterada durante o atual processo.
Reforma no Convento da Penha
Convento da Penha passa por reforma no piso, paredes internas e externas Crédito: Carlos Alberto Silva
Reforma no Convento da Penha
Convento da Penha passa por reforma no piso, paredes internas e externas. Crédito: Carlos Alberto Silva
Durante a restauração, não vão ser alteradas cores ou disposição de imagens no local. Algumas partes, inclusive, estão cobertas por uma lona preta. Imagens do repórter fotográfico Carlos Alberto Silva mostram o movimento dos trabalhadores no local, pintando as paredes e colocando novas madeiras no piso.
Enquanto trabalham no interior do Convento da Penha, um levantamento da parte elétrica está sendo realizado no local, e será instalado um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
O processo de restauração começou em fevereiro deste ano e deve ser encerrado ainda no início de abril, dias antes da Festa da PenhaA edição 452 do evento será realizada de maneira presencial, após dois anos com restrições devido à pandemia da Covid-19.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o Frei Djalmo Fuck contou que as obras estão sendo feitas também durante a noite. Tudo isso para deixar o Santuário pronto no prazo, marcado para o dia 5 de abril. Segundo o Guardião do Convento, o prazo foi combinado com as empresas contratadas e a expectativa fica ainda maior ao saber que o local será palco da Festa da Penha 2022 em edição presencial.

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Um dos responsáveis pelo processo é o restaurador Aílton Costa, conhecido como "Mineiro". Ele contou à reportagem de A Gazeta que imagens e quadros são retirados dos locais para receberem reforma ou restauro. A ideia é deixar os itens bem conservados e com melhor aparência. A imagem do Cristo, por exemplo, que recepciona fiéis em um dos santuários do Convento da Penha, apresentava buracos com cupins.
"Tiramos os quadros e algumas imagens para preservação. Estou mexendo no Cristo, que fica lá na frente. Essa imagem recebe mais atenção do público, muitas pessoas passam a mão nele, o que acaba desgastando a pintura. Nos buracos de cupim, injetei veneno e preenchi o espaço com outro produto. Tenho que deixar tudo pronto até a Festa da Penha"
Aílton Costa, o "Mineiro" - Restaurador que está trabalhando no Convento da Penha
A imagem de Jesus Cristo recebeu um nivelamento, tampando os buracos feitos pelos cupins. É usado um produto líquido branco. Após preencher os buracos, é feita uma pintura especial, mantendo as cores originais.
Imagem de Jesus Cristo foi restaurada no Convento da Penha
Parte da imagem de Jesus Cristo, que estava danificada devido a cupins, foi restaurada no Convento da Penha Crédito: Aílton Costa ("Mineiro")
A restauração no Convento da Penha acontece no mesmo período em que uma escavação arqueológica é realizada no local. Os profissionais elaboraram uma "etapa de prospecção", encontrando materiais antigos usados no cotidiano, como vidros, louças, telhas e cerâmicas. Essa parte do trabalho foi encerrada.

SANTUÁRIO RESTAURADO RECEBERÁ FIÉIS NA FESTA DA PENHA

O processo de restauração do santuário coincide com a retomada da programação presencial da Festa da Penha. Após dois anos seguidos com restrições devido à pandemia da Covid-19, a Comissão Organizadora do evento anunciou na última quinta-feira (24) que as missas e romarias presenciais estão de volta.
Reforma no Convento da Penha
Paredes receberam uma nova mão de tinta no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva
Para o Frei Djalmo Fuck, a restauração do santuário se torna ainda mais especial com o anúncio, visto que os devotos de Nossa Senhora da Penha poderão encontrar o Convento "ainda mais lindo", nas palavras do Guardião do local.
"Temos o dever se conservar tudo aquilo que recebemos como história. Nos alegra saber que iremos ter uma festa presencial e as pessoas poderão ver nosso Santuário ainda mais belo. Depois de muitas restrições durante a pandemia, o Convento está ainda mais lindo. A festa, para nós capixabas, é o grande evento do Brasil"
Frei Djalmo Fuck - Guardião do Convento da Penha

Um dos principais cartões-postais do Espírito Santo, Convento da Penha recebe restauração

A edição 452ª Festa da Penha, que acontece em 2022, tem o tema "Saúde dos enfermos, rogai por nós", trecho da Ladainha de Nossa Senhora. A escolha é uma alusão à retomada com cautela durante a pandemia.
"Estamos pensando a saúde como um todo, não apenas a saúde física. Lembrando daqueles que se sentiram frágeis emocionalmente, com tanta briga, tanta confusão. A Festa da Penha é uma celebração do encontro", diz o Guardião do Convento.

VISITAÇÕES SUSPENSAS DEVEM SER RETOMADAS EM ABRIL

Devido às obras, as visitações à Capela estão suspensas. Com seu esplendor recomposto, a Capela reabrirá em abril, quando vai integrar as celebrações da Festa da Penha 2022, a terceira maior festa mariana do Brasil. A recomendação é que os fiéis que frequentem o Convento usem máscara de proteção e levem álcool em gel.

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