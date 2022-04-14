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Missas do Oitavário da Festa da Penha serão transmitidas ao vivo no site e no Facebook de A Gazeta

A Festa da Penha começa neste domingo (17) e será realizada de forma totalmente presencial. Veículos da TV Gazeta transmitirão ao vivo os principais eventos

Publicado em 

14 abr 2022 às 18:20

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:20

As missas do Oitavário entram em seu quinto dia, com celebrações no campinho (à tarde, foto) e na capela (à noite) do Convento
As missas do Oitavário voltam a ser realizadas de forma presencial Crédito: Divulgação
Missas do Oitavário da Festa da Penha serão transmitidas ao vivo no site e no facebook de A Gazeta
Está chegando o momento em que milhares de pessoas se reúnem para manifestar sua fé e devoção à Nossa Senhora, a padroeira do Espírito Santo. No próximo domingo (17), dia da Páscoa, tem início a Festa da Penha, que este ano retomará seu modelo presencial, inclusive das tradicionais romarias.
A programação terá nove dias de celebração, reunindo capixabas de todo o Espírito Santo, além de outros estados. Através do site e do Facebook de A Gazeta também será possível acompanhar a tradicional Romaria dos Homens, que acontecerá no sábado (23).

Transmissão pela TV Gazeta

Já pela televisão, os devotos acompanharão a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha, que acontecerá no dia 25 de abril (segunda-feira), às 17 horas, com transmissão ao vivo da TV Gazeta e do G1 Espírito Santo.

Saiba como acompanhar a programação da Festa da Penha:

Missas do Oitavário: As missas serão transmitidas ao vivo no site e no facebook de A Gazeta. No domingo (17), a missa de abertura da Festa da Penha acontece às 16h. Na segunda (25), a missa de encerramento acontece às 17h. Já durante a semana, elas acontecem às 16h.
Romaria dos Homens (23 de abril, às 18 horas): Será transmitida ao vivo no site e no facebook de A Gazeta.
Missa de Encerramento (25 de abril, às 17 horas): O evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado pelo portal G1 ES (http://g1.globo.com/espirito-santo).

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