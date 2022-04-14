As missas do Oitavário voltam a ser realizadas de forma presencial Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Missas do Oitavário da Festa da Penha serão transmitidas ao vivo no site e no facebook de A Gazeta

Está chegando o momento em que milhares de pessoas se reúnem para manifestar sua fé e devoção à Nossa Senhora, a padroeira do Espírito Santo. No próximo domingo (17), dia da Páscoa, tem início a Festa da Penha, que este ano retomará seu modelo presencial, inclusive das tradicionais romarias.

A programação terá nove dias de celebração, reunindo capixabas de todo o Espírito Santo, além de outros estados. Através do site e do Facebook de A Gazeta também será possível acompanhar a tradicional Romaria dos Homens, que acontecerá no sábado (23).

Transmissão pela TV Gazeta

Já pela televisão, os devotos acompanharão a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha, que acontecerá no dia 25 de abril (segunda-feira), às 17 horas, com transmissão ao vivo da TV Gazeta e do G1 Espírito Santo.

Saiba como acompanhar a programação da Festa da Penha:

Missas do Oitavário: As missas serão transmitidas ao vivo no site e no facebook de A Gazeta. No domingo (17), a missa de abertura da Festa da Penha acontece às 16h. Na segunda (25), a missa de encerramento acontece às 17h. Já durante a semana, elas acontecem às 16h.

Romaria dos Homens (23 de abril, às 18 horas): Será transmitida ao vivo no site e no facebook de A Gazeta.