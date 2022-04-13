Romaria dos Homens: fiel pede doação de velas para distribuir lanternas

Drausio Gomes da Silveira prepara lanternas com garrafas pet e velas para serem distribuídas na Romaria dos Homens Crédito: Edson Chagas/Arquivo Gazeta

Com uma trajetória de devoção iluminada pela fé à padroeira do Estado, o comerciante Drausio Gomes da Silveira reacende uma tradição que durante os dois últimos anos teve de ficar apagada em razão da pandemia. O fiel católico vai poder, enfim, distribuir nesta 452ª edição da Festa da Penha suas famosas lanternas a vela para os católicos que voltam a participar da Romaria dos Homens.

Na casa do voluntário, o material para produzir os utensílios de plástico já está chegando. Mas ele necessita de muito mais velas para garantir ao menos o volume compartilhado em edições anteriores da procissão noturna. Por isso, faz o apelo por ajuda nessa missão.

"Preciso de mais velas para colocar nos suportes de plástico que tenho porque uma parte das que juntei em 2020 e 2021, anos em que não teve a Romaria dos Homens a pé, acabei doando para outras romarias no interior do Estado. Então, essas novas contribuições vão me ajudar demais da conta. Podem entrar em contato comigo. Garrafas PET também podem ser doadas para a gente produzir ainda mais suportes" Drausio Gomes da Silveira - Voluntário que produz as lanternas

O número de contato para colaborar é: (27) 99615-1945. É possível também, pessoalmente, fazer a entrega das velas (tamanho número 5) e das garrafas PET de dois litros na casa de Drausio, localizada na Rua Francisco Domingos Ramos, n° 13, Residencial Andorinhas II, Praia das Gaivotas, Vila Velha.

“As velas precisam ser novas, não podem ser usadas, para que consigam durar até o fim do percurso. E para quem quiser dar garrafas, não é preciso trazê-las já cortadas. Eu corto aqui em casa”, explica ele.

A intenção do comerciante é distribuir pelo menos 3 mil lanternas durante a Romaria dos Homens, que acontece no dia 23 de abril. No cortejo, que sairá da Catedral Metropolitana de Vitória e seguirá até a Prainha, em Vila Velha, Drausio espera que os objetos abrilhantem ainda mais as manifestações de fé dos fiéis nestes tempos de pandemia, que ainda têm seus desafios.

Romaria dos Homens, edição 2019, passa pela Segunda Ponte - Editoria: Cidades - Foto: Secundo Rezende/Zoom Filmes - GZ Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes

“Estou com muita saudade da Romaria dos Homens. Fiquei assistindo à Festa da Penha pela TV em 2020 e 2021. Este ano é só celebrar a continuidade dessa tradição, que comecei em abril de 1998. Eu via o pessoal vendendo as lanternas, mas elas eram muito malfeitas, e resolvi produzir por minha conta. Desde então, o trabalho cresceu. Já houve ano em que cheguei a distribuir 10 mil lanternas”, lembra ele.

As montagens das lanternas são feitas sempre na Sexta-Feira da Paixão para proteger o utensílio do calor e de eventuais avarias. No sábado, dia da romaria, o devoto leva todo o material produzido para a Catedral, ponto de partida da caminhada, e distribui sua produção. “É um gesto de amor. Viva Nossa Senhora da Penha!”

ROMARIA NOS DOIS ÚLTIMOS ANOS

Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira

Em 2020 e 2021, para manter a tradição da procissão noturna no sábado do Oitavário e ao mesmo tempo reduzir o risco de contágio da Covid-19, a organização da Festa da Penha optou por fazer um cortejo em carreata apenas com alguns carros pela Grande Vitória, passando por bairros de Vila Velha, Vitória e Serra. O evento foi batizado de Romaria das Famílias.

Na sacada de suas casas, à janela de seus prédios ou à espera nas ruas, os moradores saudavam a imagem da Virgem da Penha. Agora, depois de duas edições, a caminhada volta a ser atração, com a participação aguardada de milhares de fiéis.